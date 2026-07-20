RTVC homenajea el centenario del Heliodoro con el documental ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’

La producción, realizada por El Plan para Televisión Canaria, recorre el primer siglo de vida del Heliodoro Rodríguez López y se estrena este miércoles en Televisión Canaria y Canarias Play

En el año en que se conmemora el centenario del Heliodoro Rodríguez López, RTVC presentó este lunes el documental ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’. La producción de El Plan para Televisión Canaria recorre el primer siglo de vida del estadio para reivindicarlo como uno de los grandes símbolos deportivos, sociales y culturales de Tenerife. Se estrenará este miércoles 22 de julio, a las 22:00 horas, en Televisión Canaria y Canarias Play, la plataforma digital de RTVC.

El acto reunió al administrador general de RTVC, César Toledo; a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; al vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; a los codirectores de El Plan, Pablo Quintana y José Antonio Jorge; al director deportivo del CD Tenerife, Felipe Miñambres; y al vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Sergio Aguilar. La presentación estuvo conducida por el periodista Aarón Suárez.

Durante su intervención, César Toledo explicó que desde su llegada a la radiotelevisión pública tuvo claro que el centenario del Heliodoro Rodríguez López debía contar con un documental que estuviera a la altura de su historia y aseguró que «el centenario del Heliodoro merecía un homenaje especial». Asimismo, subrayó la apuesta de Televisión Canaria por contar historias que forman parte de la identidad del Archipiélago y acercar a la ciudadanía su patrimonio, su deporte y su cultura.

Ese reconocimiento al valor histórico y social del estadio fue compartido por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien reivindicó el Heliodoro Rodríguez López más allá de su dimensión deportiva o como infraestructura de titularidad insular y aseguró que «es el patrimonio emocional de toda una isla».

Compromiso de servicio público

En la misma línea, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, felicitó a Televisión Canaria y a la productora por impulsar un documental que contribuye a preservar la memoria colectiva de Canarias y destacó el papel de la televisión pública en la difusión del patrimonio común al señalar que «Televisión Canaria es servicio público».

Desde la productora, el codirector de El Plan, Pablo Quintana, destacó el valor histórico y emocional del Heliodoro Rodríguez López y afirmó que es «un símbolo para toda la isla y para todo el Archipiélago». Además, subrayó el trabajo de reconstrucción histórica desarrollado para el documental, que combina una exhaustiva labor de documentación con recreaciones generadas mediante inteligencia artificial, y agradeció la colaboración de los historiadores del CD Tenerife Juan Galarza y Luis Padilla.

También quisieron sumarse al reconocimiento del estadio los representantes del ámbito deportivo. El director deportivo del CD Tenerife, Felipe Miñambres, expresó su satisfacción por formar parte de la conmemoración del centenario y afirmó que «para mí es una alegría inmensa poder disfrutar de este documental». Asimismo, Sergio Aguilar, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y responsable de Relaciones Institucionales, definió el Heliodoro Rodríguez López como «la casa del Tenerife, pero, en general, la casa del fútbol tinerfeño».

La presentación también sirvió para poner la mirada en el futuro del estadio. En ese sentido, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, situó el documental en un momento especialmente relevante para el Heliodoro Rodríguez López, en un contexto en el que el Cabildo impulsa el proyecto de renovación de la instalación. En ese contexto, destacó que el estadio se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo para Santa Cruz, Tenerife y el conjunto de la isla y afirmó que «no había mejor homenaje en este centenario que convertir todo ese legado en un documental ambicioso».

El documental se estrenará este miércoles 22 de julio, a las 22:00 horas, en Televisión Canaria y Canarias Play, dentro de la programación especial con motivo del centenario del Heliodoro Rodríguez López, inaugurado el 25 de julio de 1925, coincidiendo con la festividad de Santiago. Más que la historia de un estadio, ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’ es el relato de un espacio que ha acompañado a varias generaciones de canarios y que ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del deporte y de la vida social de Tenerife.