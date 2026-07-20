El magacín informativo de La Radio Canaria, que se emite de 06:30 a11:00 horas, se ocupará también de la decisión de permitir que los perros puedan acudir a determinadas playas

‘De la Noche al Día‘ entrevista este martes 21 de julio, a partir de las 07:00 horas, a Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y candidato en las próximas elecciones de 2027 a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la conversación se abordará el balance del curso escolar 2025-2026 y las previsiones de cara al próximo curso, que comenzará en septiembre, además de su futuro político ante la próxima cita electoral.

Poli Suárez, actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias y candidato a la Alcaldía de LPGC en 2027 por el Partido Popular.

El magacín informativo de La Radio Canaria, que se se emite de 06:30 a 11:00 horas, arrancará la jornada con las noticias más relevantes ocurridas hasta ese momento. El periodista Cristian Luis se sumará a los boletines informativos junto la directora del Informativo matutino, Estíbaliz Perez. Al frente de la información meteorológica estará Vicky Palma mientras que Eugenio González avanzará las claves informativas que se prevén para la jornada, Adrián Brito llevará las riendas de la última hora en Deportes, que, sin duda, seguirá marcada por el triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol, y Carlos García dará cuenta del resumen de prensa y de la agenda cultural.

El periodista de La Radio Canaria Cristian Luis, se suma a los Informativos en ‘De la Noche al Día’.

Conexión con TV Canaria

Entre las 07:40 horas y las 08:00 horas llegará la conexión simultánea con Televisión Canaria. Será el espacio del invitado de la mañana, Santiago Niño Becerra, economista y catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, con quien la conversación girará en torno a los grandes cambios que afronta la economía a corto y a medio plazo.

Veneguera, al suroeste de Gran Canaria, es uno de los escasos territorios de la isla a salvo del turismo de masas

En el tiempo de entrevistas, Veneguera, (Gran Canaria), será el tema central de conversación habida cuenta de la denuncia del Cabildo de Gran Canaria respecto de las obras del grupo hotelero Lopesán en la citada zona que alberga un importante espacio natural protegido. La disputa sobre la legalidad protagoniza este este bloque de ‘De la Noche al Día’.

Algunas voces se oponen a la decisión de varios municipios de Canarias de aplican la Ley de Bienestar Animal y permitir el acceso de perros a algunas playas

Perros en la playa

Pendientes siempre de la actualidad, ‘De la Noche al Día’ abre hueco este martes para llevar a antena la polémica desatada por la decisión de varios municipios canarios de permitir el acceso y estancia de perros en algunas playas. María Calderín, concejal de playas del Ayuntamiento de Telde, junto a representante del Cabildo y del Ayuntamiento de Lanzarote, -ambas instituciones han decidido permitir el acceso de perros a determinadas playas-, protagonizarán el bloque de entrevistas entre las 08:40 horas y las 08:45 horas.

Tras el Informativo llegará el turno de Romén Hernández, psicólogo que este próximo jueves participará en el seminario dirigido a personal sociosanitario, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, titulado ‘El cerebro del adicto’, que se centrará en desgranar el comportamiento ligado a las dependencias, abordándolo desde una triple perspectiva que incluye los ámbitos neurobiológico, social y antropológico. El objetivo principal es dotar a los profesionales de nuevas herramientas para comprender mejor la raíz de estos problemas de salud pública.

Alexis Hernández y Marian Moragas pondrán el cierra a esta edición de ‘De la Noche al Día’, con un penúltimo vistazo a lo que está por suceder en los próximas días.

Éstíbaliz Pérez, dirige y conduce el informativo matutino ‘De la Noche al Día’ en La Radio Canaria

‘De la Noche al Día’ continúa su compromiso con la actualidad a primar ahora del día en La Radio Canaria