Todos los artistas confirmados para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La agenda completa de los artistas y grupos que participarán en esta edición del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a ‘Las Vegas’

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a dar a conocer los artistas que participarán durante las fiestas de este 2026. Cantantes y grupos que pondrán el ritmo a los actos y noches de baile más destacadas del carnaval.

Marc Anthony primer artista internacional confirmado

Marc Anthony ha sido el primer artista internacional que se ha confirmado actuará en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Europa Press

El artista puertorriqueño Marc Anthony regresa a las islas. Su música es una habitual de los ritmos del carnaval con su salsa y este 2026 volverá a sonar en directo.

Año tras año, el artista tiene a Canarias entre sus paradas de las giras internacionales. En el mes de julio ofreció su último concierto en Canarias, durante la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. En 2024 también realizó una parada en Gran Canaria con la apertura de su gira europea «Historia Tour 2024» y en Tenerife en el Tenerife Music Festival en el que congregó a más de 23.000 personas. Ahora volverá a dar un espectáculo musical en directo en Gran Canaria, en una cita que se espera multitudinaria.

Marc Anthony consiguió colgar el cartel de sold-out en su actuación en La Palma / EFE / Luis G Morera

El cantante es autor de grandes éxitos como ‘Vivir mi vida‘, ‘Ahora quién‘, ‘Vivir lo nuestro‘ interpretada con La India o ‘No me ames‘ junto a Jennifer López.

En los próximos días se irán dando a conocer más detalles de los artistas y grupos que actuarán durante las fiestas.