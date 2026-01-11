La organización ha desvelado que Marc Anthony es el primer artista internacional confirmado para los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En la imagen, durante un concierto en el Movistar Arena, en junio de 2025. Fotografía de Ricardo Rubio (Europa Press)

La actuación de Marc Anthony en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria fue desvelada en la Gala de Homenajeados con la que se inicia la edición que celebra el 50.º aniversario de las carnestolendas capitalinas.

El puertorriqueño actuó en 2025 en el Lustral Fest, en Santa Cruz de La Palma, en el marco de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. Marc Anthony ha actuado en numerosas ocasiones en Canarias, como en Tenerife Music Festival y en el Granca Live Fest. En 2024 abrió su gira europea ‘Historia Tour’ en Gran Canaria, con una cita en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.