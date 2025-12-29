El parque Santa Catalina se convertirá en el vestíbulo del ‘Hotel LPGC Palace’ de Las Vegas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 con una plataforma giratoria y más 300 metros cuadrados de pantallas led

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria contará con un escenario que transformará el parque Santa Catalina en el vestíbulo del ‘Hotel LPGC Palace’, inspirado en Las Vegas y con 300 metros cuadrados de pantallas led.

El escenario recreará en el glamour, el brillo, la energía y los colores de la ciudad de Nevada con el icónico cartel ‘Welcome to fabolous Las Vegas’ y con la tecnología como plato fuerte, apostando nuevamente por la plataforma giratoria y más de un millar de bombillas que se irán transformando en las diferentes galas.

El ‘Hotel LPGC Palace’ será una invitación a la fiesta del 50 aniversario de las carnestolendas, reproduciendo elementos distintivos como las fuentes, palmeras doradas, las escaleras de caracol mediante un gran capitoné que brillará en rojos, verdes y los dorados de la ciudad de Nevada.

Una gran pasarela recorre el escenario

El diseñador del escenario, Carlos Santos, ha avanzado en rueda de prensa que tendrá 20 metros de fondo por 40 metros de ancho y 20 metros de alto en su punto más alto y 296 metros de pantallas.

«Una gran pared inspirada en el cartel de ‘Welcome to Fabulous Las Vegas» dará la bienvenida a este nuevo hotel capitalino del Carnaval, con «una tecnología dinámica que va a dar mucho color y versatilidad al show«, además de «escaleras de caracol que desembarcan en fuentes, en homenaje al hotel Bellagio» para que sea «un espacio de bienvenida al Carnaval de las Palmas», ha dicho.

Contará con «una gran pasarela que recorre todo el borde del escenario, que desemboca en esas escaleras, un gran pórtico de entrada, que será muy potente visualmente», ha adelantado, y un fondo «bastante neutro para garantizar que cada fantasía, cada reina, cada drag, cada murga, comparsa luzca como es merecido».

Entre las novedades ha adelantado que habrá sorpresas en los «juegos de las alturas» y el uso de la pantalla que «iremos viendo e iremos descubriendo».

Glamour, elegancia, brillos y lujos

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ha dado la bienvenida con un «Welcome to Las Vegas y al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria», en un escenario «de elegancia, de glamour, de lujo» que «va a recordar a esos ‘music hall’ de la época de Las Vegas de las grandes estrellas».

Para la regidora, la presentación del escenario «es un día muy importante» porque en esta edición, el Carnaval cumple medio siglo «de respeto, de libertad, de transgresión, de diversión».»Ese idílico Las Vegas va a estar muy presente en toda esa escenografía y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2026″ que entra «en la cuenta atrás». Y ha invitado a la ciudadanía a prepararse porque «ya está aquí con nosotros en breve, en días».

El director artístico Josué Quevedo ha puesto en valor que el escenario «está diseñado no solo para que sea espectacular, sino para que las candidatas y los grupos destaquen». Este diseño, ha dicho, «es tan espectacular que va engrandecer a las reinas, a las drags y a todos los concursantes, que de eso se trata», porque «son los verdaderos protagonistas del Carnaval».

Secretos que se desvelarán el Día de Reyes

El escenario «esconde muchísimos secretos que se van a ir avanzando poco a poco», aunque ha explicado que en la Gala de la Reina y la Gala Drag será «donde todos los elementos van a estar en funcionamiento».

Sobre los artistas, ha animado a los carnavaleros «pedirlos a los Reyes Magos», adelantando que «el día de Reyes puede que caiga el nombre de algún cantante».

Fechas y carnavales de día

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, del 23 de enero al 1 de marzo de 2026, contará con dos Carnavales de Día.

Se desarrollará una edición especial para los niños y niñas en la plaza de la Feria y para los carnavaleros ‘senior’ en la plaza del Pilar el 15 de febrero