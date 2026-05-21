Ambos territorios exploran nuevas oportunidades para la innovación y la investigación científica

Representantes de Canarias y Martinica abrieron las jornadas sobre las Regiones Ultraperiféricas este jueves de la Feria Internacional del Mar 2026. El encuentro ocurrió en el Centro de Innovación Marino-Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria. Los líderes buscan intercambiar conocimientos sobre la economía azul.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El concejal de Ciudad del Mar y Turismo de la capital grancanaria, Pedro Quevedo, la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional de la Collectivité Territorial de Martinica, Patricia Telle, y Mónica Quesada, gestora de proyectos del Clúster Marítimo de Canarias, inauguraron estas conferencias paralelas. En consecuencia, los expertos abordaron el turismo y la gestión del litoral.

Miradas sobre el Atlántico

Para empezar, Pedro Quevedo valoró la presencia de Martinica como territorio invitado. El concejal destacó las dos miradas diferentes sobre el océano Atlántico. Por lo tanto, el concejal apuntó que Canarias tiene muchísimas experiencias que compartir con ellos.

Asimismo, Quevedo recordó el trabajo previo en el proyecto TWINNEDbySTARS. Los expertos piensan continuamente en el cuidado del mar y del cielo. De este modo, la gestión turística de la región mejora notablemente.

Además, el edil alabó el trabajo constante del Clúster Marino Marítimo. El Instituto TIDES también aporta un enorme valor a la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, este importante encuentro acerca a las islas al resto del mundo.

Innovación y colaboración

Por otro lado, Patricia Telle resaltó la innovación y la investigación científica. La representante de Martinica propuso acciones pragmáticas conjuntas entre ambas regiones. Igualmente, consideró a los dos territorios como laboratorios naturales perfectos.

En consecuencia, estas zonas permiten la observación oceánica y climática continua. Los investigadores estudian minuciosamente los fondos marinos y la resiliencia climática. Por consiguiente, buscan consolidar una sólida plataforma de investigación conjunta.

También, Telle mencionó la enorme importancia actual de la economía azul. Las regiones deben proteger el litoral y buscar la autosuficiencia energética. Por ello, las instituciones necesitan una estrategia clara de colaboración equilibrada.

Programa y futuro

Por su parte, Mónica Quesada agradeció el largo viaje de la delegación. El Clúster conecta a empresas, administraciones y academias para identificar oportunidades. Así, los socios institucionales pueden desarrollar diversos proyectos concretos muy pronto.

Durante la jornada, Alexandre Ventadou, presidente de Martinique Développement, expuso los nuevos proyectos náuticos. Seguidamente, Emmanuel Lise, representante del Clúster Marítimo de Martinica, explicó la expansión reciente de la economía azul. Después, Andrés Caballero, jefe de la Unidad Técnica de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentó la condición local de Ciudad de Mar.

Para terminar, Yen E. Lam González, portavoz del Instituto Tides, detalló los avances de TWINNEDbySTARS. Xavier Martínez y Misael Morales, de Océano Náutico y de Biosean respectivamente, mostraron varias iniciativas temáticas muy interesantes. Finalmente, unas reuniones privadas cerraron el evento antes de Fimar 2026.