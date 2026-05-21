Centenares de gomeros se trasladarán el próximo 12 de junio para poder ver al sumo pontífice

En La Gomera ya se vive con emoción la cuenta atrás para uno de los encuentros más esperados por muchos fieles: la visita del papa León XIV a Tenerife.

Aunque aún falta casi un mes para el viaje, decenas de gomeros preparan ya una experiencia que definen como histórica, marcada por la fe, la ilusión y la convivencia.

Entre ellos están John y Lucía, que viajarán acompañados de familiares y amigos para ver por primera vez al sumo pontífice en persona. “Me hace mucha ilusión”, asegura Lucía, emocionada ante una cita que recordará toda la vida.

Un traslado de isla

Mientras tanto, otros vecinos de la isla, como Conchita, no vivirán por primera vez un encuentro ante un papa. En su caso, ya vio en Roma a Benedicto XVI y a Juan Pablo II, aunque reconoce que esta ocasión resulta mucho más cercana y especial.

La Gomera se prepara con ilusión para el encuentro con el papa León XIV en Tenerife. Archivo RTVC

Conchita también sueña con cómo podría haber recibido al Obispo de Roma en su isla: “Le tocaríamos las chácaras y el tambor”.

Más de un centenar de personas partirán desde San Sebastián de La Gomera para compartir un viaje que promete convertirse en una experiencia de esperanza, unión y alegría colectiva.