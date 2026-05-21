El senador ha hablado sobre este asunto con un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria. Podrán verlo a partir de las 14:30 horas en el informativo del mediodía

Manuel Fajardo García es hijo del senador por Lanzarote, el socialista Manuel Fajardo Palarea, y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo señala, junto a Julio Martínez Martínez, como intermediario directo con los clientes en «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero«, según el auto judicial.

El senador ha hablado sobre este asunto con un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria. Podrán verlo a partir de las 14:30 horas en el informativo del mediodía.

Manuel Fajardo habla sobre la aparición del nombre de su hijo en el caso Plus Ultra

Reacciones

Este mismo miércoles, el presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, manifestó al respecto de este caso concreto que salpica a Canarias. Dijo que se sentía «avergonzado una vez más de que seamos portada, de que seamos noticia, de que se nos mire como un lugar en el que la supuesta corrupción es la que predomina».

Domínguez incluso pide al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que asuma responsabilidades. Señaló que «todo sucedió cuando él era presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE de Canarias».