Una infraestructura estratégica del Grupo Europlátano para reforzar la competitividad del Plátano de Canarias en el mercado nacional

Nueva planta del Grupo Europlátano en Vizcaya. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este jueves en la inauguración de la nueva planta de maduración del Grupo Europlátano en Orozco (Vizcaya), una infraestructura que consideró estratégica para reforzar la competitividad del Plátano de Canarias en el mercado nacional. Durante el acto, el titular del Gobierno autonómico aseguró que la nueva planta viene a apuntalar la fortaleza del sector en la península con un consumo anual de más de 330 kilos de plátanos canarios y un volumen de negocio superior a los 820 millones de euros.

El titular del Gobierno canario destacó que esta nueva planta es una realidad gracias al respaldo del Ejecutivo vasco, una colaboración Canarias-Euskadi que está dando buenos pasos por la senda de trabajo pactadas con el equipo del lehendakari Imanol Pradales.

Además, Clavijo felicitó la “apuesta de futuro” realizada por el Grupo Europlátano para, de la mano de las empresas locales, hacer realidad esta nueva planta con una inversión superior a los 22 millones de euros pese a que el sector vive “momentos complicados”. “Demuestra la capacidad de nuestros productores para mejorar la calidad del plátano y elevar el precio de su comercialización”, dijo.

Futuro del sector primario canario

El presidente subrayó que esta nueva instalación evidencia que el futuro del sector primario canario pasa también por ganar presencia en los eslabones de mayor valor de la cadena, porque “cuando nuestros agricultores tienen más capacidad para controlar cómo madura, cómo se distribuye y cómo llega su producto al consumidor, también ganan rentabilidad, estabilidad y capacidad para competir”.

Según explicó, la planta de Orozko “no es solo una infraestructura logística, sino una prolongación del trabajo que comienza cada día en las fincas de Canarias”. “Cada mejora en maduración, distribución y aprovechamiento del producto repercute directamente en quienes cultivan, cuidan el territorio y sostienen un cultivo esencial para nuestra economía, nuestro paisaje y nuestra identidad”, dijo tras destacar la capacidad de innovación del sector primario del archipiélago. El plátano canario, añadió, “es más que una fruta, es paisaje, es identidad, es cultura y en definitiva es Canarias”.

El presidente del Gobierno incidió en que este tipo de inversiones son especialmente relevantes en un contexto de creciente competencia de la banana de importación y de aumento de los costes que soportan los productores canarios. El Plátano de Canarias compite con una fruta producida en condiciones muy distintas a las del archipiélago, por lo que el sector necesita de “todas las herramientas posibles” para mejorar eficiencia, reducir pérdidas, poner en valor la calidad de la producción”, señaló.

Nueva planta del Grupo Europlátano en Vizcaya. Imagen Gobierno de Canarias

Infraestructura puntera

La nueva planta de Vizcaya permite al Grupo Europlátano avanzar en un mayor control sobre el proceso que sigue la fruta desde su salida de las islas hasta su llegada al punto de venta. Su sistema de trabajo contribuye a reducir las mermas asociadas a la fase de maduración y el desperdicio alimentario, además de mejorar la calidad final del producto y responder de forma más precisa a las necesidades de los distintos mercados a través de la innovación tecnológica.

La instalación inaugurada este jueves cuenta con una superficie de 6.000 metros cuadrados, en los que dispone de 21 cámaras de maduración de alta precisión, con control de temperatura y etileno, y capacidad para gestionar hasta 40.000 toneladas de fruta al año. Su ubicación en Orozko refuerza la capacidad de distribución del plátano canario en el noroeste de la península y facilita la conexión con otros mercados europeos.

Durante el acto, el presidente Fernando Clavijo también puso en valor el carácter simbólico de la planta, cuyas cámaras de maduración llevan nombres de fincas canarias. “Ese detalle expresa muy bien lo que representa este proyecto: aunque la fruta madure aquí, su origen, su valor y su razón de ser están en Canarias y en el esfuerzo de nuestros agricultores”, afirmó durante el acto.

Clavijo concluyó que defender el Plátano de Canarias no es solo defender un producto diferenciado avalado por un sello de calidad. “Es defender una forma de vida, un tejido económico y social, y la continuidad de miles de familias que hacen posible que nuestras islas sigan produciendo alimentos con identidad, calidad y compromiso con el territorio”, manifestó durante el acto.

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El plátano canario en la península

El Grupo Europlátano cuenta con cerca de 700 socios agricultores dedicados al cultivo de plátanos, aguacates y otras frutas tropicales con fincas en La Palma, Tenerife y El Hierro. Con esta nueva instalación, la organización refuerza un modelo que busca mejorar la trazabilidad, garantizar el punto óptimo de maduración, reducir intermediarios y aumentar el retorno económico para el productor.

El objetivo: seguir liderando el mercado español. En la actualidad, el Plátano de Canarias cuenta en la península con una red de comercialización y distribución integrada por más de 122 empresas vinculadas a la maduración, distribución y venta en mercados mayoristas que generan anualmente un volumen de negocio superior a los 820 millones de euros.

Gracias a esta red, en términos de consumo, el Plátano de Canarias se mantiene entre las frutas más demandadas en España, con más de 330 millones de kilos consumidos en la España peninsular. El País Vasco destaca, en este sentido, como una de las comunidades con mayor fidelidad: en Euskadi la cuota de mercado supera el 70% en volumen, con un consumo anual de más de 17 millones de kilos.

La citada red comercial permite alcanzar una penetración del 89% en los hogares de la península, lo que equivale a más de 16,2 millones de hogares que consumen regularmente Plátano de Canarias. Este abastecimiento se articula a través de seis puertos principales: Huelva, Cádiz, Barcelona, Alicante, Galicia y Bilbao, que facilitan la llegada del producto a los distintos mercados peninsulares.