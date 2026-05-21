Así lo aseguró la consejera de Turismo en comisión parlamentaria, quien aseguró que el número de plazas aéreas registró un incremento del 1,1 %

Una pareja disfruta en la terraza de un hotel de Puerto de la Cruz (archivo). Imagen Ashotel

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, aseguró este jueves en comisión parlamentaria que la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Irán y de la situación económica de países como Reino Unido y Alemania está afectando al comportamiento de los turistas que eligen el archipiélago para sus vacaciones. Según explicó, las clases medias y trabajadoras, principales perfiles del turismo que llega a las islas, están retrasando cada vez más sus decisiones de compra y realizando reservas a última hora.

Durante su comparecencia en el Parlamento regional, la consejera respondió a diversas preguntas formuladas por los grupos políticos sobre las perspectivas turísticas de Canarias para 2026, la evolución del turismo nacional y las posibles consecuencias del contexto geopolítico y económico internacional sobre el sector.

La demanda «permanece estable»

Pese a este escenario de incertidumbre, De León sostuvo que la demanda turística hacia Canarias “permanece estable”. En este sentido, destacó que la capacidad aérea prevista para la temporada de verano en el mercado nacional ha mejorado notablemente respecto a las previsiones iniciales. Así, se ha pasado de contemplar una reducción del 9 % en el número de plazas aéreas a registrar actualmente un incremento del 1,1 %.

La consejera detalló que el Ejecutivo autonómico mantiene reuniones quincenales con expertos, turoperadores y distribuidores turísticos para evaluar la evolución de las reservas, los precios y las posibles alteraciones del mercado. Además, señaló que el Gobierno trabaja en campañas específicas dirigidas a mercados donde la demanda pueda ralentizarse.

De León advirtió también sobre el impacto del incremento de los costes energéticos y del encarecimiento del paquete turístico, que según indicó ha subido alrededor de un 30 %. A su juicio, esta situación obliga a vigilar la denominada “elasticidad-renta” de los consumidores, especialmente en mercados estratégicos para Canarias como el británico y el alemán.

El turismo como motor económico

El diputado socialista, Marcos Bergaz, defendió durante el debate la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico basado en la calidad y en cifras “razonables”, compatibles con la capacidad de carga de las islas y con mejoras laborales para los trabajadores del sector.

En respuesta, De León defendió que Canarias ha experimentado un crecimiento del 45 % en ingresos turísticos durante los últimos seis años, descontando la inflación, y subrayó que el archipiélago ha abandonado el último puesto en la tasa Arope de riesgo de pobreza y exclusión social.

La consejera añadió que el turismo continúa actuando como motor económico de otros sectores, generando más de 53.000 empleos vinculados al comercio y otros 6.000 relacionados con la construcción. No obstante, reconoció que persisten desafíos importantes como la renovación de zonas turísticas obsoletas, la digitalización y el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas.

Durante la comisión también se abordaron problemas relacionados con la vivienda y la movilidad de trabajadores turísticos en islas como Lanzarote y Fuerteventura, así como iniciativas para diversificar la oferta turística en las denominadas “islas verdes” mediante proyectos ligados a la naturaleza, la cultura y el turismo rural.