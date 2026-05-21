Manuel Fajardo defiende a su hijo en el caso Zapatero: “¿Cómo es posible que necesiten a un niño de 31 años?”

El senador socialista insiste en que Manuel Aarón Fajardo no está imputado y cuestiona la solidez del auto del juez Calama sobre la presunta trama vinculada a Zapatero.

Manuel Fajardo: “¿Cómo es posible que necesiten a un niño de 31 años?” / Foto: PSOE Senado.

La investigación judicial que afecta al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el denominado caso Plus Ultra ha terminado salpicando a un empresario canario. El auto del juez de la Audiencia Nacional señala, aunque sin imputarlo, al empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo, como una de las personas que presuntamente facilitaba contactos en Venezuela para la empresa Análisis Relevante.

Según recoge el auto judicial, el empresario canario, afincado en Venezuela, habría actuado como intermediario en gestiones con organismos venezolanos, entre ellos el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, para la obtención de permisos de vuelo para clientes vinculados a la presunta trama investigada.

En declaraciones este miércoles al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, el senador socialista Manuel Fajardo ha salido en defensa de su hijo y ha cuestionado el contenido del auto del magistrado José Luis Calama.

“¿Cómo es posible que alguien tenga que utilizar a un joven de 31 años? Solo se le menciona a él directamente en una conversación y son otros los que se refieren a él en sus conversaciones privadas. ¿Cómo es posible que se necesite a un niño de 31 años para hacer lo que se dice en el auto?”, se ha preguntado durante la entrevista.

El senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo, junto a su hijo Manuel Aarón Fajardo durante un acto socialista en la Isla.

Fajardo ha insistido, además, en que su hijo no está siendo investigado formalmente y ha asegurado que, tras analizar el documento judicial, no encuentra elementos que justifiquen una imputación. “No veo ninguna base para que sea investigado”, ha sostenido el senador por Lanzarote.

El parlamentario socialista también ha puesto en duda la consistencia del auto judicial y ha defendido que el texto del magistrado reproduce prácticamente el contenido del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. “El auto es una mera traslación del informe de la UDEF”, ha señalado.

La causa investiga una supuesta estructura de tráfico de influencias en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra y sitúa a Zapatero como presunto líder de una red orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante organismos públicos. El expresidente declarará el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional.