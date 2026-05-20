‘El Análisis Internacional’ analiza el giro en las relaciones entre Estados Unidos y China

El magacín de La Radio Canaria se ocupará este jueves a las 18:30 horas del reciente encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping

Las relaciones entre los Gobiernos de Estados Unidos y China centrarán el contenido de esta semana de ‘El Análisis Internacional‘, de La Radio Canaria. Será este jueves a las 18:30 horas y su director y conductor, Javier Granados, desmenuzará algunas de las claves de la visita realizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping.

«Ambos países parecen asumir que están condenados a entenderse», señala Javier Granados. La prensa internacional se ha hecho eco de las declaraciones de ambos mandatarios sobre la necesidad de reconducir el rumbo de sus relaciones y avanzar de la mano. Aunque se trata de un cambio de tono sutil, los analistas interpretan que podría traducirse en una rebaja significativa de la hostilidad mostrada hasta ahora por ambos países.

«Trump se ha esforzado por dejar muy claro a su homólogo chino que ambos países son amigos y deben trabajar de manera conjunta, a pesar de sus profundas diferencias. Por su parte, Xi Jinping ha respondido que Estados Unidos puede volver a ser grande otra vez sin tener que darle la espalda a China. Es un cambio de lenguaje que podría traducirse en un cambio importante en el actual tablero internacional», avanza el director y presentador del programa.

Claves de fondo

Para entender los vericuetos de las relaciones entre ambos países, ‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Javier Borrás, investigador del Centro de Investigación de Relaciones Internacionales de Barcelona, CIDOB, y experto en políticas de países asiáticos.

«Le preguntaremos, entre otros asuntos, por qué el presidente de Estados Unidos se ha esforzado tanto estos días en Pekín por mostrar una mejora de las relaciones con el gigante asiático, cuál es la razón de fondo y hasta qué punto China necesita realmente la colaboración con Washington», concluye Javier Granados.

Soberanía de Taiwán

Taiwán es otro de los asuntos clave en este posible cambio de estrategia en las relaciones entre Estados Unidos y China.

Javier Granados, dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

«Xi Jinping ha dejado muy claro a Trump que la soberanía de esta isla es clave para su régimen y que no cederá. Intentaremos averiguar con el invitado si China ha logrado que Washington la contemple como una superpotencia», añade Javier Granados.

Otro de los ejes a analizar hará referencia a la situación social y económica de China, cuyo crecimiento parece haberse estancado. «En este aspecto preguntaremos a Borrás por la sucesión de la cúpula dirigente china, ya que todo parece indicar que podría producirse un relevo generacional y, por tanto, un cambio en el rumbo del país», concluye Javier Granados. La situación social en Ucrania, tras cuatro años de guerra con Rusia, cerrará los contenidos de esta edición del magacín de política internacional de La Radio Canaria.

Con este nuevo programa, ‘El Análisis Internacional’ continúa acercando a la audiencia las principales claves de la actualidad mundial a través del análisis y la reflexión sobre los asuntos que marcan el escenario internacional.