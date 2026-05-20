El presidente canario, Fernando Clavijo, considera necesario que se ofrezcan «muchas explicaciones» ante las «dudas y sombras» que arroja el auto judicial sobre el caso Plus Ultra

Declaraciones: Manuel Fajardo

La pieza judicial Plus Ultra que implica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a Lanzarote. El juez sostiene que el lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo, hijo del actual senador y exsecreterio general del PSOE de la isla, Manuel Fajardo, era «lugarteniente» de la presunta red «liderada» por el expresidentente del Gobierno. En el auto se destaca que Manuel Aarón presuntamente actuaba como intermediario directo con los clientes, siendo la persona clave de Zapatero en Venezuela.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional salen de la sede de la empresas de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez. Imagen EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es «un hecho grave e inédito en democracia», por lo que ha subrayado la necesidad de que se ofrezcan «muchas explicaciones» ante las «dudas y sombras» que arroja el auto judicial contra el expresidente del Gobierno de España.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente canario ha afirmado que la imputación del expresidente es «un hecho grave e inédito en democracia», por lo que no se le ha de «restar importancia». Además ha pedido «respeto a los jueces y a la separación de poderes», dado que, según ha recordado, esta es una de las bases de la democracia.

A su vez, ha mostrado su «máximo respeto a la presunción de inocencia», puesto que «todos tenemos derechos a poder explicar las cosas y a poder defendernos». En todo caso, ha considerado que «en el ámbito político es evidente que hay muchas incógnitas», puesto que el auto en el que se abre la investigación a Rodríguez Zapatero abre «muchas preguntas».