Vecinos de Las Palmas viven sin luz tras nueve meses de espera

Los afectados reclaman al Ayuntamiento y a Endesa la conexión eléctrica urgente

Los residentes de la calle Doctor Miguel Rosas en Las Palmas viven sin electricidad desde julio de 2025. El fuego destruyó el inmueble y ahora un bloqueo administrativo impide la conexión eléctrica. Consecuentemente, los propietarios reclaman una autorización urgente para disponer del suministro esencial en sus hogares.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El fuego arrasó este conocido inmueble en julio de 2025. Desde entonces, los propietarios viven una auténtica pesadilla burocrática. Los vecinos pagaron la reforma completa con sus propios ahorros. Sin embargo, todavía enfrentan graves problemas en su rutina diaria.

El drama diario de los residentes

Una pareja de ancianos reside a oscuras desde aquel grave incendio. Además, no pueden utilizar el ascensor del edificio por la falta de energía.

Esta situación agrava drásticamente su estado de salud general. En consecuencia, uno de los afectados advierte que necesita recibir diálisis todos los días.

Por otro lado, la oscuridad genera problemas de inseguridad evidentes. Los residentes denuncian varios intentos de ocupación al no poder instalar sistemas de alarma.

La queja contra la burocracia

Los habitantes del inmueble lamentan el grave retraso administrativo. Exigen la concesión inmediata de la licencia de obra menor. Así podrán conectar los cables.

Asimismo, un vecino afectado asegura que pagan por un servicio inexistente. Ellos mismos instalaron el tubo nuevo que viene de la red general eléctrica.

Finalmente, reclaman una respuesta rápida a las autoridades municipales. Insisten en que ya entregaron todos los documentos correctos. Por tanto, consideran lamentable esta espera.

La versión del Ayuntamiento

El consistorio municipal ofrece su propia versión sobre este complejo caso. Aseguran que Endesa inició el trámite de conexión el pasado mes de noviembre. No obstante, aclaran que la compañía eléctrica entregó la documentación completa justo la semana pasada.

Por consiguiente, los técnicos municipales estudian ahora el expediente al completo. Desde el Ayuntamiento prometen que ya trabajan intensamente para solucionar este urgente problema.