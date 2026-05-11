Una mancha de 100×10 metros frente al muelle Reina Sofía activa la prealerta por contaminación marina en Las Palmas

Una mancha activa la prealerta por contaminación marina en Las Palmas / Gobierno de Canarias

A poco menos de dos millas (1,4 kilómetros) al este de la punta del muelle Reina Sofía de Las Palmas de Gran Canaria, una mancha de 100×10 metros ha provocado la activación de la situación de prealerta por contaminación marina en el litoral de la capital grancanaria, en una situación que Salvamento Marítimo mantiene acotada.

En un boletín enviado este lunes, la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario ha informado que desde las 11.00 horas de hoy se encuentra activada la fase de prealerta dentro del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

La Autoridad Portuaria de Las Palmas informó de una mancha de aproximadamente mil metros cuadrados (100×10) al este del muelle Reina Sofía, el de mayor tamaño de los que tiene el puerto de Las Palmas, activando el plan interno de emergencias en fase 1, así como el Plan Marítimo Nacional en fase de Emergencia Situación 1.

Según la Dirección General de Emergencias, Salvamento Marítimo ha confirmado que el vertido ya está controlado y que la Salvamar Nunki se encuentra en fase de dispersión mecánica en el lugar de la mancha.

La decisión de activar la fase de prealerta del PLATECA corresponde, ha señalado Emergencias, a ofrecer mayores garantías en la coordinación entre administraciones y organismos y poner a disposición los recursos necesarios para garantizar el correcto seguimiento de la situación.