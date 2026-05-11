El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este 11 de mayo en Santa Cruz de Tenerife

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias este 11 de mayo en Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes, 11 de mayo de 2026, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

((Habrá ampliación))