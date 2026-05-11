El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este 11 de mayo en Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes, 11 de mayo de 2026, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
((Habrá ampliación))
Acuerdo de Administrador General del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) por el que se aumenta la dotación económica del segundo llamamiento a la presentación de solicitudes para la financiación anticipada por...
El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes, 11 de mayo de 2026, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
((Habrá ampliación))