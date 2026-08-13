El plazo para subsanar la documentación estará abierto del 14 al 27 de agosto

El Cabildo de Fuerteventura ha recibido un total de 275 solicitudes en la convocatoria de subvenciones genéricas en materia deportiva para los años 2026 y 2027, que cuenta con una dotación global de más de seis millones de euros. Una vez finalizado el plazo de presentación, las personas y entidades que necesiten completar o corregir la documentación dispondrán de un nuevo periodo para hacerlo.

El Cabildo recibe 275 solicitudes para las ayudas deportivas de 2026 y 2027 / Cabildo de Fuerteventura

El plazo de subsanación permanecerá abierto desde el 14 hasta el 27 de agosto, ambos inclusive. Durante este periodo, las personas y entidades requeridas deberán aportar la documentación que les haya sido solicitada para poder continuar con el procedimiento. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, se considerará que desisten de su solicitud.

La documentación podrá presentarse en el Registro General del Cabildo de Fuerteventura, en las oficinas de Atención al Ciudadano de la Corporación insular o a través de cualquiera de las vías previstas en la normativa administrativa.

Dirigida a un amplio abanico de agentes deportivos

La convocatoria, con un importe total de 6.023.927,24 euros para las anualidades 2026 y 2027, está dirigida a un amplio abanico de agentes vinculados al deporte de la Isla.

Entre ellos se encuentran los ayuntamientos y mancomunidades, entidades y federaciones deportivas, deportistas individuales, organizadores de eventos deportivos, entidades de atención especial de deportes colectivos y deportistas de alto nivel o rendimiento.

También pueden acogerse entidades y asociaciones no deportivas, así como profesionales vinculados a los ámbitos social, sanitario y deportivo cuando desarrollen su actividad en Fuerteventura.

Mismas líneas de apoyo pero con novedades

Se mantienen las líneas de apoyo que ya se habían desarrollado en anteriores ediciones, destinadas a la promoción deportiva, las instalaciones deportivas y la adquisición de material y bienes inventariables relacionados con la actividad deportiva.

Como novedad, incorpora además dos nuevas líneas dirigidas a la adquisición de equipos y medios electrónicos y a la realización de estudios y trabajos técnicos.

Esta convocatoria se enmarca en la estrategia deportiva insular eSPORTura25-35, que apuesta por seguir mejorando los mecanismos de apoyo al deporte y favorecer una práctica deportiva saludable, integradora y accesible para la población de Fuerteventura.