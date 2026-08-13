La iniciativa busca concienciar sobre la tenencia responsable durante el verano, cuando aumenta el abandono de animales de compañía

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha una campaña contra el abandono de perros a través de ocho guaguas del transporte público insular. La iniciativa permanecerá activa hasta finales de septiembre y difundirá mensajes de concienciación para fomentar la tenencia responsable de animales.

La campaña coincide con el periodo estival, una época en la que las protectoras registran una mayor presión por el abandono de mascotas.

Ocho guaguas recorrerán la isla con mensajes de concienciación

Los vehículos mostrarán distintos lemas para llamar la atención de los usuarios y generar reflexión sobre el abandono animal.

Entre los mensajes figuran frases como “El abandono no tiene billete de vuelta” o “La lealtad no tiene fecha de caducidad”.

Además, la campaña incluye otros lemas vinculados al verano, como “El amor no se abandona por vacaciones” y “¿De verdad cabe el abandono en tu maleta?”.

El Cabildo busca reducir la presión sobre las protectoras

El Área de Bienestar Animal quiere frenar la saturación de los albergues y protectoras de la isla mediante la prevención y la educación.

El consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, insiste en que incorporar un animal a una familia implica un compromiso durante toda su vida.

Asimismo, el Cabildo pretende impulsar un cambio de mentalidad para que las mascotas dejen de verse como decisiones temporales o impulsivas.