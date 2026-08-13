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El aumento de las temperaturas también lo sufren nuestras mascotas

Redacción RTVC
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Mantenerlas hidratadas y al fresco, son solo algunos de los consejos, si queremos evitar que sufran

Los veterinarios avisan que las altas temperaturas les afecta como a nosotros o más incluso. Los gatos soportan mejor el verano que los perros.

Según la veterinaria, Mónica González «la zona de las patitas es una de las partes de los perros que más sufre con el calor». Aún así recomiendan estar atentos a los animales cuando aparecen estos síntomas.

González advierten que alguno de los síntomas podemos identificarlos si «están un poco inquietos, la respiración cada vez más agitada o si le vemos más decaídos».

Por su parte, «los gatos no llegan a jadear tanto como los perros, pero sí que vemos que se esconden, que buscan lugares frescos. Ellos también necesitan hidratarse». Por esa razón, la zona de la barriguita es la que deberíamos de refrescar.

Muchos deciden añadirles cubitos de hielo dentro de la fuente. Los paseos son necesarios, pero no a las horas centrales del día, para que las mascotas puedan llevar mejor este bochorno y disfrutar, como todos de las vacaciones.

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