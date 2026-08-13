La ministra Sira Rego planteará de nuevo el 27 de agosto incorporar al orden del día la atención a los niños que permanecen en la ciudad autónoma

Las comunidades presididas por el PP se han negado a incorporar al orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma.

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

La decisión se ha producido durante la Comisión Sectorial celebrada este jueves como preparación de la próxima Conferencia Sectorial, a la que están convocados los consejeros del ramo y que se celebrará el 27 de agosto, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Ausencias de las comunidades gobernadas por Vox

En la reunión de este jueves han participado las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias en esta materia corresponden a Vox. El partido ya había adelantado que no acudiría.

Vox justificó su ausencia por su oposición al sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta en otras comunidades para mejorar su atención, así como a la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores.

El crédito extraordinario sí se votará

Según el orden del día acordado este jueves, la Sectorial del 27 de agosto sí votará la transferencia de este crédito extraordinario.

En cualquier caso, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presidirá la reunión, propondrá de nuevo al inicio del encuentro incluir en el orden del día el punto sobre la atención a los niños que permanecen en Ceuta. La propuesta tendrá que someterse a votación.

El PP participa y mantiene su rechazo al modelo

Las comunidades en las que Vox tiene competencias en Infancia ya habían anunciado que no acudirían, mientras que todas las comunidades presididas por el PP finalmente han participado, algunas de ellas después de no haber adelantado su posición.

Las comunidades populares han justificado su participación por responsabilidad y en apoyo a Ceuta, aunque han dejado clara su oposición al modelo de reubicación de los menores y a la política migratoria del Gobierno.