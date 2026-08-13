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Once detenidos tras encallar una neumática en Castillo del Romeral

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La Policía Nacional relaciona el operativo con una investigación por tráfico de drogas en el sur de Gran Canaria

Unas 11 personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas después de que una embarcación neumática encallara en la zona de Castillo del Romeral, al sur de Gran Canaria, según ha confirmado el cuerpo policial.

Once detenidos tras encallar una neumática en Castillo del Romeral
Imagen de archivo. Policía Nacional

La embarcación fue localizada sobre las 03:00 horas de este miércoles en la zona de costa de Castillo del Romeral.

Detenidos por su presunta relación con los hechos

En relación con estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a 11 personas que tendrían conexión con lo sucedido.

La operación se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas.

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