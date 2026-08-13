La Guardia Civil recuperó un teléfono móvil y otros efectos sustraídos tras localizar al sospechoso en una parada de guaguas

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo el pasado 4 de agosto a una persona por la presunta comisión de varios delitos contra el patrimonio, relacionados con cuatro hurtos cometidos en distintos establecimientos hoteleros de Playa Blanca.

Detenido por varios hurtos en establecimientos hoteleros de Playa Blanca. Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Yaiza inició una investigación después de detectar un repunte significativo de los hurtos en la demarcación policial de Yaiza, que alcanzó su punto álgido durante la segunda semana de julio, cuando llegaron a producirse cuatro ilícitos en apenas 24 horas.

El teléfono móvil llevó a los agentes hasta el sospechoso

La investigación avanzó tras la denuncia de uno de los afectados, quien informó en dependencias policiales de que la geolocalización de su teléfono móvil sustraído señalaba una parada de guaguas de Playa Blanca. Una Patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar e identificó a las personas presentes, entre ellas el posteriormente detenido.

Los agentes recuperaron el teléfono en el interior de la mochila del sospechoso, donde también localizaron otros efectos relacionados con denuncias presentadas horas antes. Este hallazgo permitió abrir una nueva línea de investigación.

El análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia instalados en la zona permitió a los investigadores identificar al presunto autor portando la misma mochila que posteriormente habían recuperado.

Vigilaba a los huéspedes antes de entrar en las habitaciones

El avance de las pesquisas permitió determinar que el presunto autor accedía a las habitaciones de distintos complejos turísticos aprovechando la ausencia de sus moradores. Previamente, según la investigación, realizaba labores de vigilancia para comprobar que no se encontraban en el interior.

Asimismo, los investigadores constataron que utilizaba el transporte público para desplazarse entre los distintos puntos, una estrategia que presuntamente empleaba para dificultar su localización y posterior detención.

El detenido quedó a disposición judicial junto con las diligencias practicadas.