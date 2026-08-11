El Gobierno de Canarias invertirá 466.601 euros en la recuperación del histórico inmueble, cuyas obras comenzarán en septiembre y tendrán un plazo de cinco meses

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó esta mañana junto al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, los trabajos para recuperar la antigua Pescadería Municipal de la capital lanzaroteña y darle un nuevo uso como espacio gastronómico y de dinamización turística.

Turismo transformará la antigua Pescadería Municipal de Arrecife en un nuevo espacio gastronómico. Gobierno de Canarias

La Consejería financiará íntegramente las obras a través de la empresa pública Gesprotur, con un presupuesto de 466.601 euros, sin impuestos, procedente de la Dirección General de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística. Los trabajos comenzarán el próximo mes de septiembre y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses.

Un mercado junto al mar

El proyecto contempla una zona de restauración y degustación, cocina, servicios adaptados y una terraza en la cubierta, entre otras posibilidades de ocio gastronómico. La actuación transformará el edificio en un mercado moderno y funcional destinado al encuentro y disfrute de residentes y turistas.

«Desde que asumimos esta legislatura hemos centrado nuestro esfuerzo en recuperar la identidad de nuestro destino, de manera que quienes nos visiten puedan conocer nuestra historia, nuestras costumbres o nuestra gastronomía. La antigua Pescadería Municipal de Arrecife será un ejemplo de todo ello en el corazón de la capital lanzaroteña, porque es un edificio que habla de su pueblo», aseguró Jéssica de León.

Durante la visita al histórico inmueble, la consejera destacó también la importancia de recuperar «espacios emblemáticos de Arrecife, y de Lanzarote, que están en desuso con el propósito de darles una nueva vida, como es el caso de la antigua pescadería, que está llamada a convertirse en un referente gastronómico de la ciudad una vez finalicen las obras. Cuando el Ayuntamiento de Arrecife nos planteó el proyecto, tuvimos claro que Gesprotur era la herramienta para realizarlo».

En la visita participaron también el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo; el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, y la concejala de Comercio y Turismo de Arrecife, Eli Merino.

Turismo transformará la antigua Pescadería Municipal de Arrecife en un nuevo espacio gastronómico. Gobierno de Canarias

El objetivo de revitalizar el casco histórico

La actuación parte de un proyecto redactado por el Ayuntamiento de Arrecife y contempla la transformación del casco histórico del municipio. El alcalde, Yonathan de León, agradeció a la consejera y a su equipo la colaboración con la ciudad y señaló que el proyecto, «impulsado en este mandato, tiene como objetivo relanzar el centro histórico de Arrecife, donde la actividad comercial y hostelera están resurgiendo. La reciente restauración de la plaza de Las Palmas más estos nuevos proyectos municipales atraen a los vecinos y visitantes, y se convierten en locomotoras para la apertura de nuevos negocios promovidos por emprendedores, contribuyendo a la creación de nuevos empleos».

El proyecto incorpora además criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética. El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, explicó que estos criterios permitirán «garantizando un espacio alineado con los objetivos de sostenibilidad que promueve la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias», y señaló que «con esta acción, el inmueble se transformará en núcleo de la dinamización turística de Arrecife».

Por su parte, la concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Arrecife, Eli Merino, destacó que la Pescadería Municipal formará un tándem con La Recova, cuyas obras «licitará pronto el Consistorio, y permitirá tanto al residente como al visitante adquirir y saborear productos del campo y costa de Lanzarote, desde la revitalización y la recuperación con nuevos enfoques de los mercados tradicionales».

Otras actuaciones para impulsar el atractivo turístico

Además de la recuperación de la antigua Pescadería Municipal, la Consejería de Turismo y Empleo impulsa otras actuaciones en Arrecife destinadas a incrementar su atractivo turístico a través de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas.

El programa incluye el acondicionamiento del antiguo Muelle Comercial de Arrecife y la restauración de la cascada del Charco de San Ginés. La Consejería financia ambas actuaciones al cincuenta por ciento con el Cabildo de Lanzarote mediante convenios.

El director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, explicó que se trata «de actuaciones que cuentan con un atractivo valioso para el municipio, ya que no solo nos permiten rescatar y rehabilitar elementos de la historia de Arrecife, sino que podemos transformarlos en activos turísticos sostenibles y de gran encanto para el ciudadano».

En el acondicionamiento del antiguo Muelle Comercial de Arrecife, la Consejería aporta 526.488 euros, mientras que el Cabildo de Lanzarote financia el otro 50 por ciento. El plazo de ejecución previsto alcanza los cuatro meses.

La intervención permitirá adecuar una infraestructura histórica deteriorada por el paso del tiempo y la acción de los temporales e incluye la reconstrucción de los muros de piedra, la pavimentación con adoquines, la mejora de las defensas y la señalización vertical y la colocación de una nueva capa de rodadura en el muelle, entre otras actuaciones.

La cascada del Charco de San Ginés recuperará su funcionamiento

La Consejería también destinará 613.777 euros a la restauración de la cascada del Charco de San Ginés, mientras que el Cabildo de Lanzarote aportará una cantidad similar.

César Manrique ideó la cascada durante la ejecución de las obras de urbanización de la ribera del Charco de San Ginés, aunque el artista no llegó a verla finalizada. La rehabilitación permitirá recuperar la elevación del agua hasta el borde superior del Morro de la Elvira, para después dejarla caer en lámina libre entre las rocas del talud.

Los trabajos tendrán una duración estimada de seis meses e incluirán distintas actuaciones, entre ellas la captación de agua de mar que permitirá surtir a la fuente y ponerla en servicio varias décadas después de su creación.