La localidad tinerfeña originaria de Pedri homenajeará este martes por la tarde al jugador canario tras lograr con la selección española de fútbol el Mundial 2026

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final – España contra Austria – Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. – 2 de julio de 2026. Pedri, de España, en acción junto a los austriacos Paul Wanner, Nicolas Seiwald y Romano Schmid. IMAGN IMAGES vía Reuters/Gary Vasquez.

Tegueste se ha volcado con uno de sus vecinos más ilustres para rendir homenaje a Pedri este martes, a partir de las 17:00 horsa, después de que el futbolista canario haya contribuido a que la selección española se proclame campeona del mundo en Estados Unidos.

El municipio tinerfeño ha preparado un reconocimiento especial para celebrar junto a su gente el histórico triunfo del jugador, convertido ya en una de las grandes figuras del fútbol español. Tegueste será escenario de una jornada marcada por el orgullo y la emoción, con numerosos vecinos que se perderán la oportunidad de acompañar al internacional español en este momento tan especial.

Un motivo de celebración para le municipio

Pedri, natural de Tegueste, ha mantenido siempre una estrecha relación con su localidad de origen. Allí dio sus primeros pasos en el fútbol y comenzó a forjar una trayectoria que le ha llevado hasta la élite mundial. Su éxito con la selección española supone ahora un nuevo motivo de celebración para un municipio que ha seguido de cerca cada etapa de su carrera.

El homenaje servirá también para poner en valor la trayectoria deportiva del futbolista, que antes de llegar al FC Barcelona se hizo jugador profesional en la UD Las Palmas, y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. La figura de Pedri se ha convertido en un referente para muchos jóvenes canarios que aspiran a abrirse camino en el mundo del deporte.

Tegueste quiere así compartir con Pedri una celebración que trasciende el ámbito deportivo. El municipio reconocerá a un jugador que, pese a haber alcanzado la cima del fútbol internacional, mantiene sus raíces en la localidad que le vio crecer y que hoy celebra como propio uno de los mayores éxitos de su carrera.

Dónde ver el reconocimiento a Pedri

Televisión Canaria emitirá un avance informativo para ofrecer en directo el homenaje institucional y popular al futbolista Pedri en Tegueste, este martes 11 de agosto a partir de las 17:00 horas. La cobertura especial se extenderá hasta aproximadamente las 17:40 horas para llevar a todos los hogares del archipiélago esta celebración en el pueblo natal del centrocampista tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.