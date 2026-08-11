La Policía Nacional ha intervenido unas 2.000 prendas y productos falsificados en zonas de Costa Adeje y Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, por un valor alrededor de los 210.000 euros

Intervención de productos falsificados en el sur de Tenerife. Imagen Policía Nacional / Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por un presunto delito contra la propiedad industrial en la zona de Costa Adeje y Playa de las Américas, en el sur de Tenerife. En concreto, se han intervenido aproximadamente 2.000 prendas y productos, cuyo valor en el mercado ascendería a unos 210.000 euros.

Las detenciones se han producido después de que la Policía Nacional registrara varias denuncias y comunicaciones de representantes de varias marcas de los productos originales, que exponían la posible venta ilícita de productos falsificados en determinados establecimientos del sur de la isla, donde se estarían utilizando signos distintivos protegidos sin ningún tipo de autorización, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Ante esta información, los agentes realizaron las indagaciones correspondientes, pudiendo verificar la existencia de varios establecimientos que ofertaban prendas de ropa y artículos presuntamente falsificados, motivo por el que se estableció un dispositivo policial en el que se actuó simultáneamente en diferentes locales, contando con la colaboración de un perito oficial designado por las marcas perjudicadas.

Por valor de 210.000 euros

El dispositivo concluyó con la intervención de aproximadamente 2.000 prendas y complementos presuntamente falsificados que vulneran derechos de diversas marcas de reconocido prestigio, estimándose el valor total de los mismos en el mercado, en caso de tratarse de artículos originales, de 210.000 euros.

Asimismo se ha detenido a cuatro personas y una quinta se encuentra investigada, todas ellas como responsables de los establecimientos inspeccionados e imputándoles a todos ellos delitos contra la propiedad industrial. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.