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Desvío temporal en la FV-3 por las obras del nuevo enlace de Antigua, en Fuerteventura

Redacción RTVC
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Los desvíos en la FV-3 se llevarán a cabo a través de una vía de servicio temporal entre los días 11 y 13 de agosto, mientras que los trabajos se realizarán en horario diurno de 08:00 a 17:30 horas

Desvíos en la FV-3. Imagen Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad
Desvíos en la FV-3. Imagen Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, habilitará entre los días 11 y 13 de agosto un desvío temporal del tráfico en la carretera FV-3, en el marco de las obras de
nueva construcción de la actuación ‘Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de las FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura’.

El desvío permitirá continuar con los trabajos necesarios para la construcción de la nueva autovía y su conexión con el enlace de Antigua, que posteriormente permitirá conectar también con la FV-20 y el núcleo urbano de Puerto del Rosario. Para ello, el tráfico de la FV-3 será trasladado por la nueva vía de servicio que conecta el enlace de Antigua con la nueva glorieta de acceso al Hospital, por su lado mar.

Los trabajos se desarrollarán en horario diurno, aproximadamente entre las 08:00 y las 17:30 horas, durante las tres jornadas previstas. La actuación contempla la conexión entre la FV-20, en dirección Puerto del Rosario, y el actual enlace de Antigua, mediante la
construcción parcial de la glorieta Este del nuevo enlace, así como la conexión de la nueva glorieta de acceso al Hospital con la glorieta Este del nuevo enlace de Antigua mediante la vía de servicio proyectada.

El dispositivo contará con la correspondiente señalización vertical y horizontal, además de elementos de balizamiento y medidas de protección para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. La Consejería recomienda a los conductores programar sus
desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones provisionales, así como permanecer atentos a la señalización habilitada durante la ejecución de las obras.

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