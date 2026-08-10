Esta segunda fase de las obras del viaducto de Guiniguada tiene previsto prolongarse 15 días, donde se llevarán trabajos de impermeabilización y rehabilitación del firme

Informa: Redacción Informativos RTVC



Las Palmas de Gran Canaria afronta una nueva jornada complicada en materia de tráfico debido al cierre del viaducto del Guiniguada, que en esta segunda fase de las obras permanece cortado en sentido sur. Los trabajos de impermeabilización y rehabilitación del firme están provocando importantes retenciones en diferentes puntos de la capital.

La actuación sobre el viaducto obliga a modificar los recorridos habituales y está trasladando parte del tráfico hacia otras vías de la ciudad, lo que ha supuesto, por ejemplo, el incremento de circulación que soporta el túnel de Julio Luengo.

Retenciones de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria por el cierre del viaducto de Guiniguada sentido sur. Imagen RTVC

Según los datos facilitados en el marco de la actuación, alrededor de 50.000 vehículos más se incorporan cada día al túnel de Julio Luengo, una situación que está generando un impacto significativo sobre la movilidad de la capital. Desde el Cabildo de Gran Canaria se trabaja para tratar de reducir las consecuencias de estos cortes y facilitar la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Sin embargo, el inicio de la semana ha vuelto a dejar importantes retenciones. Los problemas no se concentran únicamente en las principales conexiones con el túnel de Julio Luengo, sino que también alcanzan vías alternativas utilizadas por los conductores para intentar evitar los puntos más congestionados.

Entre ellas se encuentra Mesa y López, donde también se han registrado dificultades de circulación debido al aumento del tráfico. La situación obliga a los conductores a afrontar trayectos más largos y tiempos de desplazamiento superiores a los habituales.

Segunda fase programada para 15 días

La segunda fase de las obras contempla un periodo de aproximadamente 15 días de cierre en sentido sur, hasta el próximo 23 de agosto. Aunque los trabajos avanzan con celeridad y las primeras jornadas han permitido comprobar el ritmo de ejecución, la previsión es mantener el plazo establecido inicialmente para completar esta fase de la actuación.

Mientras continúan los trabajos, las autoridades recomiendan extremar la precaución y, siempre que sea posible, planificar los desplazamientos con antelación para evitar las horas y puntos de mayor congestión.

Por el momento, a los conductores les toca armarse de paciencia mientras avanzan unas obras que, previsiblemente, mantendrán condicionada la circulación durante las próximas dos semanas.