Los loteros se encuentran en plena movilización laborar y reclaman un aumento de sus comisiones

El 15 % de las administraciones de lotería se encuentran en riesgo de cierre por falta de rentabilidad. Además, los loteros reclaman un aumento de sus comisiones que, aseguran, llevan veinte años congeladas.

Los loteros denuncian que el 44% de las administraciones de lotería actualmente están estancadas o se encuentran en riesgo de cierre. Especialmente las administraciones ubicadas en pequeñas localidades.

Además, advierten de que cada vez es más complicado que una administración de lotería sea rentable. Desde Loterías del Estado defienden que en el año 2022 se aprobó un paquete de medidas para mejorar el volumen de negocio y se muestran abiertos a un diálogo constructivo.

Imagen de archivo Loterías y Apuestas del Estado / RTVC

Reclaman una subida de las comisiones

Los loteros aseguran que sus comisiones llevan veinte años congeladas. Según el sector, esta situación contrasta con el incremento de los costes que soportan las administraciones.

Por este motivo, los profesionales mantienen una movilización laboral para reclamar una mejora de sus condiciones. Consideran que el aumento de las comisiones resulta necesario para recuperar rentabilidad.

Loterías del Estado defiende las medidas adoptadas

Por su parte, Loterías y Apuestas del Estado recuerda que en 2022 aprobó un paquete de medidas para mejorar el volumen de negocio de las administraciones.

La entidad defiende las actuaciones adoptadas durante los últimos años ante las reivindicaciones del colectivo. Además, mantiene su disposición a abordar las demandas planteadas.