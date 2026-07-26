La más numerosa se ha celebrado este domingo y pertenece al Cuerpo de Gestión, escala de gestión general, en la que se han admitido a 2.690 personas

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha convocado este fin de semana las pruebas selectivas a 88 plazas a diferentes cuerpos de la Administración autonómica por tuno libre, en las que participan casi 4.000 personas.

La más numerosa se ha celebrado este domingo y pertenece al Cuerpo de Gestión, escala de gestión general, en la que se han admitido a 2.690 personas para optar a las 23 plazas, de las que cuatro se reservan para el turno de discapacidad de personas con un grado igual o superior al 33% y el resto para el turno general.

Imagen archivo RTVC.

Esta prueba se ha llevado a cabo en el IES Viera y Clavijo y el IES La Laboral, ambos en La Laguna y en los IES José Arencibia y Profesor Juan Pulido Castro, en Telde, de forma simultánea.