La Agencia Tributaria Canaria (ATC) incorporará un total de 30 nuevos funcionarios a su plantilla durante el año 2026 tras superar el curso formativo. Según ha informado la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE del Gobierno regional.

Al respecto, la presidenta de la ATC y consejera del área, Matilde Asián, ha presidido este viernes la entrega de los diplomas acreditativos a la promoción resultante de la Oferta Pública de Empleo 2021.

En este sentido, durante el acto, la han acompañado la directora de la ATC, Raquel Peligero. Así como, el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca.

30 nuevos egresados

Por su parte, entre los 30 nuevos egresados hay cinco funcionarios del grupo A1 o administradores tributarios. Además de once funcionarios del grupo A2 o gestores tributarios y catorce del grupo C1 o agentes tributarios.

Todos ellos realizaron la formación específica, que contó con la participación de 16 profesores del Instituto de Estudios Fiscales y diez profesores de la Agencia Tributaria Canaria.

Número de empleados

Los cursos selectivos fueron de 232 horas lectivas en el caso de los administradores tributarios; de 172 horas para los gestores tributarios y 86 horas para los agentes tributarios. La formación se ha desarrollado presencialmente en las instalaciones de Asista Integral Tributaria, S.A.

Con todo, la Consejería ha señalado que los planes de actuación internos de la ATC contemplan la mejora de la gestión de los recursos humanos, no solo aumentando el número de empleados, sino poniendo a su disposición una mejor formación específica que promueva la excelencia en el desempeño profesional y la vocación de servicio público.