Todos los detalles de la semana grande de San Marcos en Tegueste

Este domingo se celebra la romería de San Marcos en Tegueste, una cita ineludible para los amantes de este tipo de celebraciones tradicionales, ya que es la primera de las más importantes de Canarias

Tegueste ya vive las fiestas en honor a San Marcos Evangelista, una de las celebraciones más emblemáticas del norte de Tenerife y que marca el inicio de las grandes romerías en Canarias. La romería de San Marcos, prevista para el domingo 26 de abril, volverá a reunir a miles de personas en las calles del municipio en una jornada que combina tradición, folclore y devoción.

El programa festivo, que se extiende durante varias semanas, incluye actos culturales, eventos deportivos, conciertos, encuentros tradicionales y celebraciones religiosas que culminan en el día grande del patrón.

Imagen archivo romería de San Marcos en Tegueste

La romería, eje central de las fiestas

El acto más destacado será la LVIII Romería de San Marcos Evangelista, que tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 13:00 horas. La comitiva recorrerá las principales calles del municipio con la participación de carretas, barcos, parrandas y agrupaciones folclóricas llegadas de distintos puntos del Archipiélago.

Se trata de la primera gran romería del año en Canarias, lo que la convierte en una cita especialmente esperada tanto por vecinos como por visitantes. La jornada continuará con una verbena en la Plaza de San Marcos, amenizada por varias orquestas.

Semana grande de San Marcos

Los días previos al patrón concentran los actos más relevantes:

Jueves 23 de abril (Día del Libro) .

. Viernes 24 de abril : Festival folclórico, desfile y verbena.

: Festival folclórico, desfile y verbena. Sábado 25 de abril: Exposición de ganado, talleres infantiles y actividades familiares.

Día del patrón: tradición, devoción y espectáculo

El programa del 25 de abril incluye los actos religiosos principales:

12:00 h : Repique de campanas.

: Repique de campanas. 13:00 h : Bendición del ganado en la Plaza de San Marcos.

: Bendición del ganado en la Plaza de San Marcos. 20:00 h: Solemne eucaristía.

A su término, tendrá lugar la tradicional procesión de la imagen de San Marcos, acompañada por danzas y agrupaciones musicales, seguida de fuegos artificiales.

Cierre de las fiestas

Las celebraciones continúan tras la romería:

Lunes 27 de abril : Día del carretero y verbena.

: Día del carretero y verbena. Del 28 de abril al 1 de mayo : Exposición de carretas.

: Exposición de carretas. Viernes 1 de mayo: Concurso de arrastre de ganado.

El programa culmina con el Baile de Magos el 2 de mayo y las actividades de las fiestas de Las Toscas, que ponen el broche final a varias semanas de intensa actividad festiva en el municipio.