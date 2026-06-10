La Autoridad Portuaria cancela los directos de la primera jornada tras activarse el plan de emergencias por la llegada de León XIV

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife suspendió este miércoles los conciertos del festival previstos para el viernes en el puerto capitalino. El Gobierno de Canarias activó el Plan Territorial de Emergencias (Plateca) por la visita del papa León XIV el 12 de junio. Las fuentes oficiales confirmaron que este dispositivo de seguridad impide celebrar otros eventos multitudinarios simultáneos en la isla.

El Tenerife Music Festival suspende sus conciertos del viernes por la visita del papa / Imagen de archivo

El protocolo de seguridad restringe de forma estricta las actividades en la Dársena de Los Llanos durante la jornada del viernes. Por este motivo, los técnicos no podrán realizar las pruebas de sonido obligatorias para los espectáculos. La prohibición afecta igualmente a los ensayos de iluminación programados en el recinto del muelle.

Asimismo, las limitaciones horarias bloquean el trabajo logístico desde las 8:00 hasta las 17:00 horas del viernes. Esta franja coincide con los momentos principales de la agenda del pontífice en Tenerife.

Artistas afectados y cartel

Los artistas Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato debían inaugurar el escenario portuario este próximo viernes. Sin embargo, la obligada suspensión de la jornada inaugural deja en el aire estas esperadas actuaciones. Miles de aficionados contaban ya con sus entradas para presenciar este arranque del festival.

Por otra parte, la programación del sábado se mantiene intacta al decaer todas las restricciones de seguridad. El público podrá disfrutar el 13 de junio de los directos de Camilo y Pablo Alborán. Además, el cartel de esa segunda jornada incluye los conciertos de Ana Mena e Iván Ferreiro.