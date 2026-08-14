Candelaria vive este viernes una de las jornadas más esperadas de las fiestas de la Patrona de Canarias, con la peregrinación en la víspera de su día grande

Miles de peregrinos llegarán a la Villa Mariana este viernes, donde esta tarde se celebra la tradicional Ceremonia Guanche, que recrea el hallazgo de la imagen. El sábado 15 de agosto, será el día grande, con la misa solemne y la procesión de la Virgen.

La peregrinación hasta Candelaria se lleva a cabo fundamentalmente el día 14 de agosto, aunque también en otras fechas durante el año como el 1 de febrero, a través de caminos tradicionales y carreteras que parten de todos los pueblos de la isla para llegar a la Villa.

La tradición dice que el propio Bencomo (principal Mencey en época de la Conquista) emprendió una marcha aborigen desde Taoro (actual zona de La Orotava y Los Realejos) para ver la imagen de la Virgen que habían hallado los guanches del sur.

Durante mucho tiempo, las motivaciones de los peregrinos para acometer un camino de tantas horas eran, sobre todo, religiosas, ante el pago de promesas y rogativas a la Patrona. Lo cierto es que hoy en día las causas se han extendido también a la participación en costumbres identitarias, el senderismo, la valoración del medio ambiente y las propiamente lúdicas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Algo que sí ha seguido conservándose es el matiz colectivo de la actividad, amigos y conocidos que quedan y van encontrándose para hacer juntos el camino. El ritual marca que se debe llegar a la Basílica y ver a la Virgen.

A las 19:45 h., procesión de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar el rito del hallazgo. A las 20:00 horas, con Televisión Canaria en directo, Ceremonia de los Guanches a cargo del colectivo Guanches de Candelaria.

Posteriormente, a las 21:35 horas, desde el Convento de los Padres Dominicos, programa especial de Televisión Canaria, “Noche de Peregrinos”.

Restricciones

El Cabildo de Tenerife ha suspendido de forma preventiva el tránsito de peregrinos por diez senderos y pistas forestales utilizados para llegar a Candelaria, ante la actual situación de riesgo de incendios forestales y la elevada afluencia que tradicionalmente registran estas rutas durante la festividad de la Virgen de Candelaria. Frente a esta restricción, la corporación insular recomienda utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario. .

El cierre afecta a diez vías forestales, cinco correspondientes a los ascensos desde la ladera norte y cinco a los descensos por la ladera sur.

Festividad de la Virgen de Candelaria. Imagen de recurso Cabildo de Tenerife

En la ladera norte quedan cerrados:

Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula) , desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.

, desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24. Sendero PR TF 25 , desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas. Sendero PR TF 25.2 , desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas. Sendero PR TF 25.3 , desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25.

, desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25. Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa–La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24.

En los descensos por la ladera sur quedan cerrados:

Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil , entre Güímar y Arafo.

, entre Güímar y Arafo. Pista de la Helechera , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista de los Dornajos , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista de El Fayal , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.

Dónde ver los actos de la Virgen de Candelaria

Tanto la Ceremonia de los Guanches como «Noche de Peregrinos» pueden seguirse en directo en Televisión Canaria, a la carta a través de la plataforma digital Canarias Play, de www.rtvc.es y del canal de YouTube de la cadena pública.