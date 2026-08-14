Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones, con 3.687, con el pico de este viernes en 1.254 operaciones

Los aeropuertos de la red de Aena en España prevén un total de 22.444 vuelos durante este tercer fin de semana de agosto, que coincide con el festivo del 15 de agosto (Asunción de la Virgen) y en medio de la activación de controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia.

Imagen archivo RTVC.

Desde el 8 de agosto, el número de viajeros llegados desde el país europeo que han sido identificados supera las 3.000 personas, según ha informado el Ministerio del Interior con datos hasta las 14.00 horas de este jueves.

Vuelos a nivel nacional

Tal y como ha confirmado Aena a Europa Press, en concreto, el domingo será el día con más vuelos a nivel nacional, con un total de 7.492, seguido del sábado (7.479) y de la jornada de este viernes (7.473).

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones, con 3.687, con el pico de este viernes en 1.254 operaciones programadas. En la jornada del domingo habrá 1.239, en tanto que el sábado serán 1.194.

Nueva operación salida

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.310 operaciones programadas el fin de semana y un máximo de 1.143 este mismo viernes; y el de Palma de Mallorca, con 3.155 vuelos, de los que 1.088 serán el sábado.

Por su parte, las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y la de Alicante operarán 1.902 y 1.345 vuelos en la nueva operación salida del verano, respectivamente.