El accidente se produjo este jueves y a ambos heridos se le trasladó en ambulancia a diferentes hospitales de la isla de Tenerife

Un hombre, de 25 años, y una mujer, de 20 años, han resultado heridos de carácter moderado en un accidente entre un turismo y una moto en la TF-1, en sentido sur. En concreto, en el término municipal de Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente, en el que han resultado heridos los dos ocupantes de la moto, se ha producido a mediodía de este jueves. Por tanto, hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos presentaban traumatismos en miembros inferiores de carácter moderado, salvo complicaciones.

Hospital Universitario de Canarias

Seguidamente el hombre fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias. Por su parte, a la joven se le evacuó hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras que colaboraron con la limpieza de la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado.