El último partido de pretemporada del conjunto tinerfeño podrá verse este sábado, a las 18:15 horas, en la TDT, YouTube de Deportes, rtvc.es y Canarias Play

Televisión Canaria ofrecerá este sábado 15 de agosto la final y entrega del Trofeo Teide, que enfrentará a las 18:15 horas al Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid en el Estadio Los Cuartos de La Orotava, Tenerife.

En este sentido, el encuentro podrá seguirse en directo a través de la TDT, YouTube de Deportes, rtvc.es y la plataforma digital Canarias Play, y la narración correrá a cargo de Carlos Bilbao y los comentarios de Laura Castro.

El partido supondrá el último compromiso amistoso de pretemporada para el conjunto tinerfeño antes del comienzo de la Liga, ya que el Costa Adeje Tenerife afrontará su estreno liguero el próximo 30 de agosto visitando el campo del FC Barcelona.

RTVC ofrece en directo la final del Trofeo Teide entre Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madridn

Además, esta emisión forma parte de la cobertura especial que Televisión Canaria está ofreciendo durante este verano de los encuentros de pretemporada de los principales clubes de fútbol de las islas. Esta programación es posible gracias al acuerdo que ha alcanzado RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife, que permite ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres equipos canarios.

Con esta retransmisión, Radio Televisión Canaria vuelve a acercar a la audiencia el fútbol femenino y uno de los encuentros destacados de la pretemporada de los equipos canarios.