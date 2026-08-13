Televisión Canaria sigue a la Morenita en el día grande de la Patrona General del Archipiélago

La retransmisión llevará a todas las Islas la Parada Militar, la Misa Solemne, la procesión y la Gala Ofrenda a la Virgen de Candelaria este sábado a partir de las 10:40 horas

Televisión Canaria se vuelca este sábado 15 de agosto con la celebración principal en honor a la Virgen de Candelaria a través de una amplia programación en directo. A partir de las 10:40 horas, la cadena pública ofrecerá el desarrollo de los actos institucionales, religiosos y populares que concentran la devoción del archipiélago en la Villa Mariana.

El dispositivo informativo estará conducido por el periodista Alexis Hernández en la narración principal, apoyado sobre el terreno por Naomi Vera, encargada de pulsar el ambiente y recoger los testimonios de los asistentes a pie de calle.

Imagen de la Virgen de Candelaria durante la Misa Solemne en 2025. Fuente: Ayuntamiento de Candelaria.

Parada Militar y actos solemnes de la mañana

La emisión comenzará a las 10:40 horas en el recinto habilitado frente al Ayuntamiento de Candelaria con la retransmisión de la Parada Militar y la recepción a la representante de Su Majestad el Rey de España, cargo que ostenta este año la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid María Pérez Batista. Para contextualizar el desarrollo de este desfile, este primer bloque contará con los comentarios del teniente José Caro Pérez, de la Oficina de Comunicación del Mando de Canarias.

A las 11:30 horas, la comitiva de autoridades se trasladará desde las casas consistoriales hasta la Plaza de la Patrona General del Archipiélago, acompañada por la Banda de Música Las Candelas. Seguidamente, a las 12:00 horas, las cámaras conectarán con el interior de la Basílica de Candelaria para la Solemne Concelebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Mons. Eloy Alberto Santiago, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria junto a la Orquesta de Cámara Las Candelas. El análisis de la ceremonia litúrgica estará a cargo del director del Archivo Histórico Diocesano, Miguel Ángel Navarro Mederos.

A su término, se dará paso a la procesión de la Virgen de Candelaria por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, acompañada por la Banda de Música Las Candelas, la Nueva Banda de Igueste y la tradicional lluvia de voladores.

Imágenes de la Parada Militar en 2025. Fuente: Ayuntamiento de Candelaria.

Noche de tradición con la Gala Ofrenda

La programación especial continuará por la noche, a las 21:15 horas, con la Gala Ofrenda a la Patrona de Canarias, bajo el título “Las Candelas de Canarias”, un espectáculo que reunirá a representaciones musicales y dancísticas de todas las islas y de la emigración.

El cartel musical ofrecerá un recorrido por el talento de todo el archipiélago y su vínculo con Latinoamérica. La representación de Tenerife y La Palma llegará de la mano del Taller Canario de Canción, Candelaria González, Chago Melián y Paula Gómez. Desde La Gomera intervendrán Coros y Danzas de La Gomera, mientras que El Hierro estará representado por Claudia Álamo y Gran Canaria por Manolo Estupiñán. La voz de Fuerteventura la pondrán Marey Martín, Tomás Perera y Ayla Rodríguez, y la de Lanzarote, Pancho Corujo y Sara Bermúdez. Además, la conexión con Venezuela, la octava isla, estará presente a través de las actuaciones de Luz Yamelín Rivero y el grupo Yacambú.

El homenaje tradicional se completará con la participación del Colectivo Guanches de Candelaria, la Danza Venerada Santísima Trinidad de Igueste, la Asociación Cultural Almagre y Pescadores de Candelaria.

Una vez más, RTVC cumple con su vocación de servicio público, conectando a la ciudadanía de las Islas con uno de los encuentros más arraigados del calendario festivo de Canarias y garantizando una cobertura accesible en directo tanto en Televisión Canaria como en Canarias Play.