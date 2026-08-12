La medida preventiva entrará en vigor este jueves a las 18:00 horas ante el riesgo de incendios y la elevada afluencia prevista

El Cabildo de Tenerife suspende de forma preventiva el tránsito de peregrinos por diez senderos y pistas forestales utilizados para llegar a Candelaria, ante la actual situación de riesgo de incendios forestales y la elevada afluencia que tradicionalmente registran estas rutas durante la festividad de la Virgen de Candelaria. Frente a esta restricción, la corporación insular recomienda utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario.

Imagen de archivo. Cabildo de Tenerife

La medida, adoptada por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, tiene carácter preventivo y pretende evitar aglomeraciones en zonas forestales y garantizar la seguridad de las personas durante la peregrinación para visitar a la Virgen de Candelaria.

El cierre comienza este jueves

El cierre entrará en vigor a las 18:00 horas del jueves 13 de agosto y se mantendrá hasta que finalice la alerta por riesgo de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias. La resolución tiene en cuenta tanto la evolución de las condiciones meteorológicas como la elevada afluencia que tradicionalmente registran estos caminos durante estas fechas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que “esta es una medida preventiva que adoptamos pensando, ante todo, en la seguridad de las personas. Sabemos lo importante que es para Tenerife esta peregrinación y el vínculo que miles de personas mantienen con la Virgen de Candelaria, por lo que nuestro objetivo es que puedan vivir estas fechas con tranquilidad, pero también con responsabilidad”.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que “en este momento tenemos unas condiciones que aconsejan evitar una concentración importante de personas en determinados espacios forestales. Por eso hemos optado por una medida temporal y preventiva que permita reducir riesgos y facilitar también el trabajo de los servicios de emergencia y de los equipos que forman parte del dispositivo especial de estas fiestas”.

Diez vías forestales afectadas

El Cabildo recuerda que la prevención resulta fundamental en Tenerife cuando existe una alerta por riesgo de incendios. Rosa Dávila pide además a la ciudadanía que “consulte las indicaciones vigentes, respete los cierres establecidos y utilice las alternativas habilitadas para llegar a Candelaria. Entre todos podemos hacer compatible la tradición de peregrinar con la protección de las personas y de nuestro patrimonio natural”.

El cierre afecta a diez vías forestales, cinco correspondientes a los ascensos desde la ladera norte y cinco a los descensos por la ladera sur.

En la ladera norte quedan cerrados:

Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula) , desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.

, desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24. Sendero PR TF 25 , desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas. Sendero PR TF 25.2 , desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas. Sendero PR TF 25.3 , desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25.

, desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25. Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa–La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24.

En los descensos por la ladera sur quedan cerrados:

Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil , entre Güímar y Arafo.

, entre Güímar y Arafo. Pista de la Helechera , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista de los Dornajos , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista de El Fayal , en Candelaria.

, en Candelaria. Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.

Una medida vinculada a la alerta de incendios

El Cabildo señala que la normativa permite a la Administración gestora prohibir temporalmente el acceso o tránsito por pistas, sendas y zonas forestales cuando concurran circunstancias que puedan comprometer la seguridad, entre ellas el riesgo de incendio forestal o la activación de planes de emergencia.

La peregrinación a Candelaria constituye una de las tradiciones con mayor arraigo de Tenerife. Cada año, cientos de personas parten desde distintos municipios de la Isla para acudir caminando a Candelaria y rendir homenaje a la Virgen, manteniendo una tradición transmitida durante generaciones. Entre las rutas históricas destaca el Camino Viejo de Candelaria, cuyo origen como itinerario de peregrinación se remonta a 1499.