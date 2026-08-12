El concurso alcanza una de sus cifras de participación más altas de los últimos años con 41 candidaturas para ilustrar ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’

El concurso para elegir el cartel anunciador e imagen gráfica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 continúa avanzando tras reunir un total de 41 candidaturas, una de las cifras de participación más altas de los últimos años.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Tras la primera deliberación del jurado, celebrada ayer por la tarde, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha dado a conocer los cinco finalistas que optarán a convertirse en los autores del cartel anunciador del Carnaval 2027, dedicado este año a ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’. Las propuestas seleccionadas corresponden a Lucía Casanova, Felipe Gómez, Nareme Melián, Eduardo Puyol y Juliana Serrano.

Una imagen que marcará toda la fiesta

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor que el cartel no solo represente al Carnaval, sino que sirva como punto de partida y marque la línea gráfica de toda la edición. En este sentido, destaca que “hemos querido dar un paso más y trabajar para que el cartel tenga una presencia real en el conjunto de la fiesta, que ayude a construir una identidad visual reconocible y coherente en todos los soportes y espacios del Carnaval”.

Bermúdez añade que “tras conocer y ver las diferentes propuestas, no me cabe duda de que esta edición contará con un cartel a la altura de un año tan especial como este”. El alcalde subraya además que “el Carnaval de Santa Cruz es una de nuestras grandes señas de identidad y su imagen debe estar a la altura de una celebración que cada año traspasa nuestras fronteras y que queremos seguir proyectando como una de las grandes fiestas de Canarias y de España”.

12.000 euros para la propuesta ganadora

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, agradece también “la alta participación y el gran nivel de las obras presentadas”, y añade que “el hecho de formar parte de la historia de nuestra fiesta más internacional es el gran atractivo del concurso”. Asimismo, destaca que “el hecho de que desde Fiestas se valore y dote este concurso con 12.000 euros de premio, es una cuestión de justicia y reconocimiento a nuestros artistas locales”.

Cada uno de los cinco finalistas recibirá 1.000 euros y dispondrá de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa del Carnaval a partir del cartel presentado. Después, se abrirá una votación pública para elegir la propuesta ganadora, que recibirá 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2027.

Un jurado vinculado al arte, el diseño y el Carnaval

El jurado encargado de valorar las propuestas está compuesto por profesionales del ámbito artístico, del diseño y del Carnaval: Humberto Gonar, periodista y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; Enrique Camacho, director artístico de las galas del Carnaval 2027; Yeray Piñero, director de los concursos del Carnaval 2027; Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora del arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.

Javier Caraballero, presidente de Fiestas de Santa Cruz, actuó como presidente del jurado con voz, pero sin voto. La secretaría del jurado correspondió a María José Gómez Padilla, personal técnico de Fiestas de Santa Cruz, también con voz, pero sin voto.

La presentación del cartel ganador marcará el arranque del Carnaval 2027, que dará el pistoletazo de salida oficial el próximo 22 de enero con la gala inaugural.