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Eclipse solar | Galería de imágenes

Redacción RTVC
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Todas las imágenes del histórico eclipse solar de este 12 de agosto, desde la península hasta Canarias

La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España, el 12 de agosto de 2026
La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar en Barcelona, ​​España, el 12 de agosto de 2026
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar en Barcelona, ​​España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Bruna Casas
La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España, el 12 de agosto de 2026
La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
La luna cubre completamente el sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026
La luna cubre completamente el sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
Una nube pasa mientras la luna cubre parcialmente el sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026
Una nube pasa mientras la luna cubre parcialmente el sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suarez
El sol aparece cerca de la silueta de un toro de Osborne antes de la totalidad del eclipse, en Navarrete, norte de España, el 12 de agosto de 2026
El sol aparece cerca de la silueta de un toro de Osborne antes de la totalidad del eclipse, en Navarrete, norte de España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Vincent West
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suarez
Un hombre y un niño prueban sus gafas protectoras ante un eclipse solar en una plaza de toros de Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026
Un hombre y un niño prueban sus gafas protectoras ante un eclipse solar en una plaza de toros de Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
Turistas se congregan para observar un eclipse solar parcial cerca del Cabo de Fisterra, en la Costa da Morte ("Costa de la Muerte"), antiguamente considerada el fin del mundo y destino tradicional de los peregrinos que completan el Camino de Santiago, en el noroeste de España, el 12 de agosto de 2026. Según los cálculos, el eclipse en el cabo alcanzará una magnitud cercana a la totalidad
Turistas se congregan para observar un eclipse solar parcial cerca del Cabo de Fisterra, en la Costa da Morte («Costa de la Muerte»), antiguamente considerada el fin del mundo y destino tradicional de los peregrinos que completan el Camino de Santiago, en el noroeste de España, el 12 de agosto de 2026. Según los cálculos, el eclipse en el cabo alcanzará una magnitud cercana a la totalidad. REUTERS/Nacho Doce
Turistas esperan para observar un eclipse solar parcial cerca del Cabo de Fisterra, en la Costa da Morte ("Costa de la Muerte"), antiguamente considerada el fin del mundo y destino tradicional de los peregrinos que completan el Camino de Santiago, en el noroeste de España, el 12 de agosto de 2026. Según los cálculos, el eclipse en el cabo alcanzará una magnitud cercana a la totalidad
Turistas esperan para observar un eclipse solar parcial cerca del Cabo de Fisterra, en la Costa da Morte («Costa de la Muerte»), antiguamente considerada el fin del mundo y destino tradicional de los peregrinos que completan el Camino de Santiago, en el noroeste de España, el 12 de agosto de 2026. Según los cálculos, el eclipse en el cabo alcanzará una magnitud cercana a la totalidad. REUTERS/Nacho Doce
Personas de Colonia, Alemania, prueban sus gafas protectoras antes de un eclipse solar, en la playa de El Arenal en Mallorca, España, el 12 de agosto de 2026
Personas de Colonia, Alemania, prueban sus gafas protectoras antes de un eclipse solar, en la playa de El Arenal en Mallorca, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Francisco Ubilla
La ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar
La ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar. EFE/ Ismael Herrero
Momentos previos al eclipse en el Observatorio de Yebes
La astronauta Sara García atiende a los medios en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar. EFE/ Ismael Herrero
La ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar
La ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar. EFE/ Ismael Herrero
La astronauta Sara García en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar
La astronauta Sara García en el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, este miércoles, horas antes del eclipse solar. EFE/ Ismael Herrero
Varias personas acceden a la playa del Gurugú en Castellón
Varias personas acceden a la playa del Gurugú, uno de los puntos que esta tarde reunirá a miles de personas para observar el eclipse total de sol. EFE/ Andreu Esteban
Preparativos de Protección Civil en el Parque de Arija, Burgos, para la observación del eclipse. Imagen Reuters
Preparativos de Protección Civil en el Parque de Arija, Burgos, para la observación del eclipse. Imagen Reuters
Parque de Arija, Burgos. Preparativos para observar el eclipse. Imagen Reuters
Parque de Arija, Burgos. Preparativos para observar el eclipse. Imagen Reuters
National Maritime Museum en Greenwich, Reino Unido. Imagen Reuters
National Maritime Museum en Greenwich, Reino Unido. Imagen Reuters
Turistas en autocaravanas y autocaravanas esperan solar un eclipse solar frente al faro de Cape Fisterra el día antes del eclipse solar, en la Costa da Morte. Imagen Reuters
Turistas en autocaravanas y autocaravanas esperan un día antes el eclipse solar frente al faro de Cape Fisterra, en la Costa da Morte. Imagen Reuters
Gafas de eclipse en la tienda del Planetario de Madrid, ya que la ciudad cuenta con el eclipse solar el 12 de agosto, en Madrid, España, el 9 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
Gafas de eclipse en la tienda del Planetario de Madrid, ya que la ciudad cuenta con el eclipse solar el 12 de agosto, en Madrid, España, el 9 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

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