Eclipse solar | Galería de imágenes

Todas las imágenes del histórico eclipse solar de este 12 de agosto, desde la península hasta Canarias
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