El Instituto de Astrofísica de Canarias participará en proyectos científicos y actividades divulgativas desde Palencia, A Coruña, Tordesillas y el Observatorio de Borobia

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desplegará un amplio equipo de investigadores y personal técnico en varios puntos de España con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto. El objetivo pasa por aprovechar este fenómeno para impulsar investigaciones sobre la corona solar y acercar la astronomía al público.

Imagen de archivo, eclipse solar / RTVC

El mayor despliegue tendrá lugar en Palencia, donde el IAC lidera el proyecto internacional NATE junto a instituciones de Marruecos y Estados Unidos.

Palencia será el centro de las actividades

El Cerro del Otero acogerá el principal dispositivo científico y divulgativo del IAC durante la jornada del eclipse. Allí, el equipo desarrollará experimentos para estudiar la corona solar.

Además, el público podrá seguir las observaciones en directo mediante retransmisiones en directo. El programa también incluye charlas divulgativas y actividades para observar las Perseidas.

La programación concluirá con un concierto de la orquesta Opus One. El evento forma parte de los preparativos científicos para el eclipse total previsto en 2027 en el norte de África.

Investigaciones en varios puntos de España

El personal del IAC también participará en el Congreso Solar MHD, que se celebrará en A Coruña durante la semana del eclipse. El encuentro reunirá a especialistas en física solar de diferentes países.

Los investigadores analizarán fenómenos como las erupciones solares, el magnetismo del Sol y la aplicación de inteligencia artificial al tratamiento de grandes volúmenes de datos.

Asimismo, el IAC colaborará en la conferencia internacional Substellar Astrophysics 2026, que tendrá lugar en Tordesillas. El encuentro abordará los últimos avances sobre objetos subestelares, exoplanetas y el Sistema Solar.

Divulgación para acercar el eclipse al público

Además de la investigación, el Instituto reforzará las actividades de divulgación durante el eclipse. Otro equipo se desplazará al Observatorio de Borobia para participar en acciones dirigidas al público.

El IAC considera que el eclipse representa una oportunidad única para fomentar el interés por la astronomía y mostrar el trabajo que desarrolla la comunidad científica.

España se convertirá el 12 de agosto en uno de los principales escenarios mundiales para la observación del eclipse. El instituto aprovechará esta cita para combinar investigación, divulgación y cooperación internacional.