El operativo, en el que participan agentes medioambientales y la Unidad Canina de Gesplan, busca garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger el medio natural antes del inicio de la temporada cinegética

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Medio Ambiente que dirige el consejero Samuel Martín, ha puesto en marcha un dispositivo especial de inspección y vigilancia en distintos cotos de caza de ambas islas. El operativo cuenta con la colaboración de los agentes medioambientales y de la Unidad Canina de Gesplan, que participa en las labores de control preventivo.

Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

El dispositivo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa cinegética y reforzar la protección del medio natural antes del comienzo de la actividad. Entre las actuaciones previstas figuran la inspección de los terrenos cinegéticos para detectar la posible presencia de cebos envenenados, artes ilegales de captura y otras prácticas prohibidas, además de verificar el cumplimiento de la veda y de las limitaciones establecidas para la conservación de la fauna.

Compromiso con la gestión responsable

El consejero de Medio Ambiente y Caza, Samuel Martín, destaca que «este dispositivo responde al compromiso del Cabildo con una gestión responsable de la actividad cinegética y con la protección de nuestro patrimonio natural. La colaboración entre la Unidad Canina y los agentes medioambientales permite reforzar las labores de prevención e inspección antes del inicio de la temporada, actuando frente a prácticas ilegales que ponen en riesgo la fauna y los ecosistemas de la isla».

La participación de la Unidad Canina aporta un importante apoyo técnico a las labores de inspección y vigilancia en el medio natural. Los perros especializados están adiestrados para localizar cebos envenenados, una de las principales amenazas para la fauna silvestre, así como para detectar trampas, lazos, cepos y otros métodos de captura prohibidos.

Control preventivo en los cotos

El operativo también permitirá inspeccionar los hábitats y los cotos de caza para comprobar el cumplimiento de las restricciones establecidas en espacios protegidos, verificar que no existan perros sueltos fuera de los periodos y zonas autorizadas y reforzar el control sobre posibles infracciones relacionadas con la actividad cinegética.

Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

Las actuaciones tienen un carácter preventivo y disuasorio, con el objetivo de contribuir a que la temporada se desarrolle dentro de la legalidad y en condiciones de seguridad tanto para los cazadores como para la conservación del medio natural.

Calendario de la temporada

El dispositivo coincide con el inicio de la temporada cinegética de 2026, cuyo calendario recibió la aprobación por unanimidad del Consejo Insular de Caza de Lanzarote. El acuerdo contó con el respaldo de la Consejería competente del Gobierno de Canarias, la Federación Insular de Caza, las sociedades de cazadores de Lanzarote, el Parque Nacional de Timanfaya, la Dirección Insular de la Administración General del Estado, el SEPRONA, el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo y los colectivos ecologistas.

Samuel Martín recalca que «hemos logrado consensuar una propuesta que garantiza el desarrollo de la actividad cinegética dentro de parámetros de sostenibilidad, respeto al medio natural y seguridad, incorporando las medidas necesarias para la protección de los espacios y especies más sensibles».

Fechas y restricciones

La temporada del conejo comenzará el próximo 16 de agosto y se prolongará hasta el 29 de noviembre, con jornadas hábiles los jueves y domingos. Por su parte, la caza de la perdiz moruna y la paloma bravía se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 22 de noviembre, los domingos y dos jueves del mes de octubre.

Asimismo, se mantienen las restricciones en los espacios naturales protegidos, las zonas integradas en la Red Natura 2000 y otras áreas de especial interés para la conservación de la fauna, además de un régimen especial de caza controlada para un máximo de 25 cazadores no residentes en Lanzarote.