El joven sufrió una caída de altura mientras practicaba este deporte en la playa del municipio de Teguise y fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un menor de 17 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente deportivo de kitesurf en la playa de Famara, en el municipio de Teguise, en Lanzarote.

Gobierno de Canarias

El accidente se produjo a las 18:34 horas. Según informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el kitesurfista sufrió una caída de altura.

Rescate y asistencia sanitaria del menor herido

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias y salvamento de la isla para rescatar al joven. En el momento de ser atendido, el herido presentaba un traumatismo cervical de carácter grave.

Los equipos de emergencia evacuaron al herido hasta el punto en el que se encontraban los recursos sanitarios para valorar su estado. Posteriormente, lo trasladaron en helicóptero medicalizado al aeropuerto y, desde allí, en ambulancia con el equipo médico al Hospital Doctor José Molina Orosa. La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias y elaboró los informes oportunos.