Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en el cruce de Los Cristianos y Guaza, en Arona

Un hombre de 37 años sufrió heridas moderadas durante la tarde del 3 de agosto en Tenerife. El motorista chocó contra otro vehículo mientras circulaba por la autopista TF-1. Por consiguiente, los servicios de emergencia lo evacuaron rápidamente al centro hospitalario.

Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico con otro vehículo en Tenerife / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias gestionó este incidente. El 112 recibió una alerta telefónica exactamente a las 16:17 horas. Este aviso ciudadano informaba sobre una fuerte colisión entre un vehículo y una motocicleta.

Asistencia médica y traslado

Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Por consiguiente, una ambulancia sanitarizada acudió rápidamente al lugar del suceso. El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró al momento el estado del motorista. El hombre presentaba varios traumatismos de carácter moderado tras el impacto.

Seguidamente, los profesionales médicos prestaron la primera asistencia sobre el mismo asfalto. Finalmente, la dotación sanitaria trasladó al paciente hacia el Hospital del Sur.

Intervención policial en la vía

La Guardia Civil también movilizó a sus agentes hasta el lugar del siniestro. El accidente ocurrió exactamente entre el cruce de Los Cristianos y Guaza. Los efectivos policiales aseguraron la zona. Además, los agentes regularon el tráfico en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.

Posteriormente, la Guardia Civil elaboró el atestado correspondiente sobre esta aparatosa colisión.