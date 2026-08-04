El Costa Adeje Tenerife Egatesa viaja a Navarra para continuar su preparación para el inicio de la Liga F Moeve, en este caso con un partido amistoso ante el Athletic Club

Partido de la pretemporada 26/27. Gráfico RTVC

El Costa Adeje Tenerife Egatesa tras arrancar la pretemporada disputando sus dos primeros partidos y acumulando buenas sensaciones sobre el césped, el conjunto dirigido por Yerai Martín afronta hasta el domingo 9 de agosto, una intensa semana de preparación en Tafalla (Navarra). La plantilla blanquiazul continuará afinando su puesta a punto para el inicio de la Liga F Moeve.

El primer partido de la semana llegará este miércoles 5 de agosto frente al Athletic Club (18:00 hora canaria), un encuentro que servirá para comprobar las evoluciones de la plantilla, repartir minutos y sumar exigencia ante un rival directo en la categoría.

Unos días más tarde, el sábado 8 de agosto a la misma hora, las de Yerai Martín cerrarán la concentración midiéndose al recién ascendido Deportivo Alavés, una cita que servirá para continuar dando continuidad al trabajo realizado, probar distintas alternativas sobre el verde y llegar en el mejor estado de forma al arranque liguero.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa su preparación en Navarra. Imagen Tenerife Femenino

Aumento progresivo de la exigencia

El entrenador blanquiazul, Yerai Martín, valoró la importancia de dar continuidad a la preparación con esta nueva concentración: “Será una semana que nos servirá para seguir aumentando la exigencia de cara al inicio de la competición. Jugaremos contra dos rivales de Liga F y veremos qué propuestas nos encontramos. Serán dos contextos diferentes y podremos continuar testando sensaciones y a partir de ahí cargando las piernas de minutos”.

El técnico también destacó la importancia de seguir compitiendo aunque se trate de encuentros amistosos: “La preparación es esencial y aunque en Tafalla no tengamos ningún trofeo en juego, tenemos que darle la importancia que se merece y seguir compitiendo para comenzar la competición liguera en el mejor estado de forma”.

Buenas sensaciones en Fuerteventura y Lanzarote

Esta concentración en tierras navarras llega tras el primer bloque de trabajo completado en Fuerteventura y Lanzarote. Las blanquiazules firmaron un stage de alto nivel en el que se proclamaron campeonas del I Torneo Fuerteventura Futfem Corals Hotels, tras superar al RCD Espanyol en la tanda de penaltis, y del Torneo San Ginés en Lanzarote tras una trabajada victoria ante el Sevilla FC (1-0).

Ambos encuentros sirvieron para dar minutos a las nuevas incorporaciones y a las jugadoras del filial y establecer la base sobre la que el cuerpo técnico continúa perfilando el proyecto de esta temporada.

Dónde se puede ver el partido

En el canal de TDT de Televisión Canaria

En el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube

En el portal web www.rtvc.es

En la plataforma Canarias Play

Te puede interesar