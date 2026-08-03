El CD Tenerife confirma el fichaje del lateral croata Roko Jureškin

El defensa zurdo firma por una campaña con opción a otra y llega tras disputar la última temporada y media en el Spartak Trnava de la liga eslovaca

El CD Tenerife hizo oficial este lunes el fichaje del lateral izquierdo croata Roko Jureškin para la temporada 2026/27, con opción a una más. La incorporación refuerza una posición que el técnico Álvaro Cervera había señalado como prioritaria.

Roko Jureškin en una imagen de archivo. @rokojureskin

El defensor llega procedente de la liga eslovaca, donde disputó la última temporada y media con el Spartak Trnava. Durante esa etapa acumuló 72 participaciones, tres goles y cinco asistencias, unos registros que le permitieron convertirse en una pieza importante del equipo.

Trayectoria en Eslovaquia e Italia

Jureškin ha sido internacional con Croacia en categorías inferiores, incluido el combinado sub-21. Además, el propio CD Tenerife lo define como un jugador con «fortaleza física, potencia, intensidad defensiva y capacidad para desenvolverse con solvencia en el perfil izquierdo de la zaga».

El lateral debutó como profesional en la Niké Liga de Eslovaquia durante la temporada 2019/2020 con la camiseta del SKF Sered. Después jugó la segunda mitad de aquella campaña en el MSK Žilina B, de la II Liga eslovaca, antes de regresar al SKF Sered para completar la temporada 2020/2021, en la que firmó cuatro goles oficiales.

El nuevo futbolista blanquiazul también vivió una breve etapa en el fútbol italiano durante el curso 2021/2022. En esa campaña marcó cinco goles y repartió cuatro asistencias, un rendimiento que despertó el interés del Pisa SC, de la Serie B italiana.

Experiencia internacional antes de llegar a la Isla

Tras su llegada al Pisa SC, disputó cinco partidos de liga y uno de Coppa antes de marcharse cedido al Benevento, también de la Serie B. Allí participó en otros cinco encuentros ligueros y cerró la temporada 2022/2023 con once partidos disputados en total.

En la campaña 2023/2024 regresó al Pisa SC y posteriormente pasó por el Spezia, aunque no llegó a debutar con el conjunto bianconero. Más tarde se incorporó al FC Sheriff Tiraspol para la temporada 2024/2025, en la liga de Moldavia, donde disputó las rondas previas de la UEFA Europa League y de la UEFA Conference League.

El comunicado oficial del CD Tenerife concluye que «Con esta trayectoria, Roko Jureškin llega al CD Tenerife para aportar experiencia, competitividad y solidez al proyecto blanquiazul, afrontando con la máxima ilusión el reto de competir por primera vez en el fútbol español».