El número de fallecidos tras la entrada masiva de miles de personas el pasado 30 de julio sigue sin determinarse con precisión

Boya flotante para delimitar las aguas territoriales de la playa del Tarajal de Ceuta que separa de Marruecos. EFE/Reduán

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que se han localizado muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de personas producida el pasado 30 de julio.

Fuentes del Ejecutivo ceutí que preside Juan Jesús Vivas han informado de que tienen constancia de este número de fallecidos, la mayoría de los cuales han sido trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar de la ciudad.

En la mayoría de los casos, la causa de la muerte es el ahogamiento.

Por su lado, la Delegación del Gobierno cifró en 72 el número de fallecidos, según los datos ofrecidos este domingo por el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, mientras que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) eleva la cifra a un centenar.

Marruecos informó en la noche de este domingo de que en sus costas han aparecido once cadáveres.

Noche tranquila en Melilla

La frontera de Melilla ha encadenado su segunda noche consecutiva de tranquilidad tras el inicio de la crisis migratoria el pasado jueves en la ciudad autónoma, mientras el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa abierto de forma gradual y priorizando a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que no hay constancia de incidentes en el perímetro fronterizo, al igual que ya sucediera en la madrugada del domingo.

En el paso fronterizo de Beni-Enzar la situación es de “seminormalidad”, han apuntado fuentes policiales, ya que el tránsito sigue siendo gradual, en tandas de 20 en 20 vehículos y priorizando siempre a los vehículos de viajeros de la OPE, por lo que los melillenses solo pueden cruzar cuando no quedan coches foráneos pendientes de cruzar a Marruecos.

De este modo, se busca evitar una nueva situación de bloqueo fronterizo y “crisis humanitaria” como la que ya sufrieron unos 2.000 foráneos durante el cierre de 36 horas, desde el jueves por la noche hasta el sábado por la mañana, periodo en el que se acumularon hasta 700 coches en las inmediaciones del paso fronterizo.

En el paso peatonal, en cambio, no hay distinciones entre quienes quieren cruzar la frontera porque son muy pocos los que están utilizando esta vía y, de hecho, a primera hora de este lunes estaba vacío, con solo unas pocas familias cargadas con sus maletas y algunos residentes en Melilla.