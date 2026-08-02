Respecto a los puntos de salida de las personas migrantes son principalmente desde África Occidental, como Marruecos, el Sáhara Occidental, Senegal, Gambia y Guinea Bisáu

Los servicios de emergencia de las islas han dado a conocer el número de personas migrantes asistidas en la ruta migratoria canaria, en la primera parte de este año. Un estudio que refleja, un descenso en las llegadas.

Por tanto, se observa un descenso de las personas que han llegado por la ruta migratoria atlántica hasta el 1 de agosto de este 2026. Cabe destacar que un total de 4.750 supervivientes (entre hombres, mujeres y menores) frente a las 17.958 personas del mismo período del pasado año. Respecto a víctimas mortales, cinco personas fallecidas.

Imagen archivo RTVC.

Puntos de salida

También se cuentan con datos correspondientes a julio de este año, pues han llegado 969 personas a Canarias. De ellas, Lanzarote y El Hierro aglutinaron el mayor número de embarcaciones precarias, entre las que se encuentran neumáticas, cayucos y pateras.

Respecto a los puntos de salida de las personas migrantes son principalmente desde África Occidental, como Marruecos, el Sáhara Occidental, Senegal, Gambia y Guinea Bisáu.