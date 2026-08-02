Las temperaturas este domingo podrán superar los 35 ºC en amplias zonas de medianías y cumbres de todas las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias cielos poco nubosos o despejados, calima y temperaturas que podrán superar los 35 ºC en amplias zonas de medianías. Así como en cumbres de todas las islas, especialmente las orientadas al sur y oeste, así como en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

Imagen archivo RTVC.

En estas zonas no se descarta que se superen localmente los 37 °C y se podrán superar los 39 °C en vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria. Además, no se descarta que las temperaturas mínimas puedan ser altas en estas zonas.

Medianías y cumbres

En cuanto al viento, se espera moderado del nordeste en costas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste de las islas montañosas. Por su parte, en el interior de Lanzarote, se esperan posibles rachas muy fuertes a partir de la tarde. En medianías y cumbres, soplará de componente este moderado con intervalos de fuerte.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, arreciendo a 4 a 6, marejadilla o marejada en las aguas costeras de La Palma y El Hierro y marejada o fuerte marejada en el resto de islas.

