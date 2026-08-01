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Pedro Sánchez inicia sus vacaciones en La Mareta, en Costa Teguise

RTVC / Europa PRESS
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La Residencia Real de La Mareta fue mandada a construir por el rey Hussein de Jordania, quien en 1980 se la regaló a Juan Carlos I, rey de España, que la cedió a Patrimonio Nacional

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha aterrizado a mediodía de este sábado en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote. En concreto, para comenzar sus vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, en Costa Teguise.

Imagen archivo RTVC.

Sánchez y su familia, según han avanzado los periódicos regionales de La Provincia y Canarias7, y recoge Europa Press, ha aterrizado a las 13.07 horas (hora canaria) a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire. Desde este punto, se les ha trasladado en furgoneta hasta La Mareta.

Patrimonio Nacional

La Residencia Real de La Mareta fue mandada a construir por el rey Hussein de Jordania. Este en 1980 se la regaló a Juan Carlos I, rey de España, que la cedió a Patrimonio Nacional.

En La Mareta se han alojado la familia real española y también ha sido utilizada como residencia oficial de vacaciones por presidentes del Gobierno de España. Entre ellos, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, además de Pedro Sánchez.

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